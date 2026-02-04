Cierra Banco Agrario y Bancolombia: el Gobierno ordenó suspender operaciones en todas las sedes este lunes

En Colombia, el retroactivo pensional es un derecho que permite recibir las mesadas no pagadas desde la fecha en que una persona cumplió las condiciones para pensionarse, aunque el reconocimiento oficial haya llegado después. Este mecanismo busca proteger el ingreso del jubilado frente a demoras administrativas en fondos públicos o privados.

El retroactivo aplica para distintos tipos de pensión y no depende de la fecha en que se expide la resolución, sino del momento en que se cumplen los requisitos legales. Por eso, muchos beneficiarios consultan cómo funciona, quién puede pedirlo y cuáles son los plazos para no perderlo.

Qué es el retroactivo pensional y a quién le corresponde

De acuerdo con información divulgada por Caracol Radio y conceptos de la Notaría 19 de Bogotá, el retroactivo pensional es el pago acumulado de mesadas que se generan desde la fecha en que la persona ya tenía derecho a la pensión, aunque el trámite y la aprobación se hayan dado tiempo después.

Este reconocimiento puede presentarse en:

Pensión de vejez: cuando el afiliado completa edad y semanas exigidas por la ley.

Pensión de invalidez: cuando se determina la pérdida de al menos el 50% de la capacidad laboral y se fija la fecha de estructuración.

Pensión de sobrevivientes: desde la fecha de fallecimiento del afiliado o pensionado que genera el derecho.

En todos estos casos, si hubo demora en el acto de reconocimiento, las mesadas causadas y no pagadas pueden reclamarse como retroactivo.

Cuándo prescribe el derecho a cobrar el retroactivo

El plazo para exigir estos valores no es indefinido. Según el Código Sustantivo del Trabajo, la acción para reclamar acreencias laborales prescribe en tres años contados desde el momento en que el pago se vuelve exigible.

La misma normativa indica que la prescripción puede interrumpirse una sola vez cuando el interesado presenta un reclamo formal ante el empleador o la administradora de pensiones. Tras esa reclamación, el conteo del plazo vuelve a iniciar.

Por eso, especialistas recomiendan dejar constancia escrita de cualquier solicitud y conservar los comprobantes de radicación.

Cómo reclamar el retroactivo pensional en Colombia

Según la guía práctica difundida por el medio citado, el trámite suele iniciarse ante la administradora de pensiones correspondiente, ya sea pública o privada.

Los pasos generales incluyen:

Presentar la solicitud formal de pago de retroactivo mediante el formulario del fondo de pensiones. Adjuntar documentos básicos, como la resolución de reconocimiento de la pensión, la historia laboral y copia del documento de identidad. Esperar la respuesta de la entidad, que debe analizar el caso y comunicar su decisión dentro de los plazos internos del trámite.

Si el fondo niega el pago o no reconoce las mesadas adeudadas, el afiliado puede acudir a la vía judicial laboral para que un juez revise el caso y determine si corresponde el desembolso de los valores pendientes, conforme a la normativa vigente.