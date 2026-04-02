El Gobierno de Colombia confirmó que durante abril avanzará con una nueva etapa de embargos masivos a cuentas bancarias y tarjetas de crédito de contribuyentes que presenten incumplimientos fiscales o irregularidades financieras. La decisión, liderada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, contempla la inmovilización de productos financieros de personas naturales y empresarios que figuren con obligaciones vencidas o en procesos activos de cobro. Según explicó la entidad tributaria, la medida se enfocará en tres perfiles específicos detectados tras cruces de información con bancos y cooperativas del país. El objetivo es acelerar el recaudo y cerrarles el paso a prácticas de evasión que afectan las finanzas públicas. La autoridad tributaria precisó que los embargos no serán generalizados, sino dirigidos a contribuyentes que cumplan al menos una de estas tres condiciones: En estos casos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá ordenar el embargo de saldos disponibles hasta cubrir el monto adeudado, sin necesidad de autorización adicional del titular. El procedimiento arranca con la notificación formal al contribuyente. Si no hay respuesta o no se normaliza la deuda, la entidad emite una orden de embargo que se traslada directamente a la entidad financiera. Las medidas pueden incluir: Desde el sector bancario confirmaron que, una vez recibida la orden oficial, deben ejecutar el bloqueo de manera inmediata. Los ciudadanos pueden verificar su situación tributaria a través del portal oficial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, ingresando al sistema MUISCA con su usuario y contraseña. También es clave revisar: Si existe un proceso activo de cobro, lo recomendable es actuar antes de que se ordene la medida cautelar. La entidad explicó que esta estrategia busca fortalecer el recaudo y frenar la evasión fiscal en Colombia. Las deudas tributarias pendientes representan un hueco millonario para el presupuesto nacional, afectando la financiación de programas sociales, infraestructura y salud. Además, el cruce de información permitió detectar cuentas que, aunque estaban inactivas en apariencia, registraban movimientos sospechosos o inconsistentes frente a las declaraciones presentadas. Para no llegar a un embargo, las autoridades recomiendan: Regularizar la situación antes de la orden formal puede evitar el congelamiento de productos financieros. Si el embargo ya fue ejecutado, el contribuyente puede solicitar una revisión del proceso o gestionar un acuerdo de pago ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Una vez se demuestre el pago o se firme un compromiso formal, la entidad notificará al banco para levantar la medida y restablecer el acceso a los recursos.