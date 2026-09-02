Tiendas D1 sumó a su oferta una nueva batería de cocina de siete piezas. El set reúne ollas, perol y sartén en diferentes tamaños.

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Si está buscando renovar algunos elementos de la cocina sin tener que comprar cada recipiente por separado, Tiendas D1 tiene disponible una batería de ollas de siete piezas que reúne diferentes utensilios para la preparación de alimentos. El producto Cocuk se ofrece por $149.900 y está diseñado para el uso cotidiano en el hogar.

La batería de cocina Cocuk de 7 piezas está compuesta por un perol, una olla grande, una olla pequeña y una sartén , además de sus respectivas tapas de vidrio. La propuesta busca reunir en un solo set varios de los recipientes que suelen utilizarse a diario para cocinar diferentes preparaciones.

¿Cuánto cuesta la batería de ollas de 7 piezas de Tiendas D1?

El precio informado para la Batería de Ollas 7 Piezas Cocuk X1 Set es de $149.900. El producto corresponde a la referencia MATR-641 y cuenta con el PLU 12008023.

La batería está disponible en dos opciones de color: azul y gris, por lo que también puede funcionar como un elemento práctico para complementar la cocina.

Su fabricación corresponde a noviembre de 2025 y el origen del producto es China. El importador registrado es D1 S.A.S.

¿Qué trae el juego de siete ollas de Tiendas D1?

Aunque se presenta como una batería de siete piezas, el conjunto está pensado para cubrir distintas necesidades de cocción mediante recipientes de varios tamaños y capacidades.

El set incluye:

1 perol de 1,36 litros.

1 olla grande de 3,45 litros.

1 olla pequeña de 1,79 litros.

1 sartén de 1,21 litros.

Tapas de vidrio correspondientes.

Mangos y asas para facilitar la manipulación.

La variedad de tamaños permite utilizar el recipiente que mejor se adapte a cada preparación, desde porciones pequeñas hasta comidas que requieren una olla de mayor capacidad.

¿La batería de ollas de Tiendas D1 es antiadherente?

Sí. Una de las características destacadas del set Cocuk es su interior antiadherente, diseñado para facilitar tanto la preparación de los alimentos como la limpieza posterior.

Este acabado puede resultar práctico para quienes buscan reducir la cantidad de residuos que quedan adheridos a las superficies después de cocinar. De todas formas, el fabricante recomienda utilizar los recipientes de acuerdo con las indicaciones de uso y limpiarlos correctamente después de cada preparación.

¿Cómo cuidar las ollas antiadherentes de Tiendas D1?

Para conservar las características del set, las recomendaciones del producto indican limpiar adecuadamente los recipientes después de cada uso y manipular con cuidado tanto las ollas como sus tapas.

También se aconseja seguir las indicaciones específicas de uso del producto. Un mantenimiento adecuado ayuda a conservar las condiciones de los recipientes y sus superficies durante el uso cotidiano.