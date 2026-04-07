El monto del subsidio puede alcanzar los $100.000 según el municipio y la priorización.

El Departamento de Prosperidad Social realiza en abril de 2026 un nuevo giro del programa Colombia Mayor, una ayuda económica destinada a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Durante este ciclo de pagos, los beneficiarios habilitados reciben el subsidio correspondiente de acuerdo con las condiciones establecidas por el programa.

En algunos casos, el monto del giro puede alcanzar los $100.000 mensuales, dependiendo del beneficiario y del municipio donde reside. Se trata de un apoyo económico que busca garantizar un ingreso básico a personas que no cuentan con una pensión.

En este contexto, es importante conocer quiénes reciben este pago en abril de 2026, cuáles son los criterios para acceder al programa y cómo consultar si se hace parte del listado de beneficiarios. Esta información permite evitar confusiones y verificar correctamente el acceso al subsidio.

Quiénes reciben los $100.000 de Colombia Mayor en abril de 2026

El pago de $100.000 está dirigido a los beneficiarios del programa Colombia Mayor, específicamente a adultos mayores que no cuentan con pensión y que se encuentran en condición de pobreza o vulnerabilidad. Estos ciudadanos deben estar previamente inscritos y aprobados dentro del programa para poder recibir el giro.

El monto del subsidio puede alcanzar los $100.000 según el municipio y la priorización. IA - Creada por El Cronista Colombia

Además, se prioriza a las personas clasificadas en los grupos A y B del Sisbén IV, que corresponden a pobreza extrema y pobreza moderada. No obstante, el acceso depende de la disponibilidad de cupos y de los criterios de focalización establecidos por el Gobierno, por lo que no todos los adultos mayores reciben este monto.

Qué documentos se necesitan para acceder al subsidio

Para ser beneficiario de Colombia Mayor no basta solo con presentar documentos de manera puntual. Es necesario cumplir un proceso de inscripción y validación ante las autoridades correspondientes, generalmente a través de las alcaldías municipales.

Entre los documentos y requisitos más comunes se encuentran:

Cédula de ciudadanía

Estar registrado en el Sisbén IV

No recibir pensión

Cumplir con la edad mínima requerida

Estos elementos permiten evaluar la situación del solicitante y determinar si puede ser incluido dentro del programa social.

Los adultos mayores sin pensión reciben el pago de Colombia Mayor en abril de 2026.

Cómo consultar con cédula si recibe el pago en abril

Los ciudadanos que deseen verificar si reciben el giro de abril de 2026 pueden hacerlo a través de los canales oficiales de Prosperidad Social. La consulta permite confirmar si el beneficiario está activo en el programa y si tiene un pago disponible.

El proceso consiste en ingresar al portal oficial, digitar el número de cédula y revisar el estado del beneficio. También es posible acudir a puntos de atención o alcaldías locales para obtener información detallada sobre el subsidio.

Cuándo se paga Colombia Mayor en abril de 2026

El pago de Colombia Mayor se realiza de manera periódica y escalonada durante el mes, según el cronograma definido por Prosperidad Social. Esto significa que no todos los beneficiarios reciben el dinero el mismo día, sino que se distribuye en diferentes fechas.

Por esta razón, se recomienda a los beneficiarios estar atentos a los anuncios oficiales y verificar constantemente su estado. De esta manera, podrán reclamar el subsidio sin inconvenientes y aprovechar el apoyo económico destinado a la población adulta mayor en Colombia.