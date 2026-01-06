Conozca las fechas de pago, quiénes podían recibir el beneficio y cómo consultar el giro. (Fuente: Edición propia)

El programa Colombia Mayor continuó en enero de 2026 con la entrega de recursos para adultos mayores en condición de vulnerabilidad económica. La transferencia hizo parte del ciclo 12 de 2025, cuyo periodo de pago comenzó en diciembre y se extendió hasta enero, mientras Prosperidad Social avanzaba con el cronograma de pagos del nuevo año.

La ayuda económica estuvo dirigida a personas mayores que no cuentan con una pensión y que cumplen con las condiciones establecidas por el programa.

Colombia Mayor enero 2026: ¿cuándo se realizaron los pagos?

El pago disponible durante enero de 2026 correspondió al ciclo 12 de Colombia Mayor, que inició el 23 de diciembre de 2025 y tuvo plazo de cobro hasta el 12 de enero de 2026.

Conozca las fechas de pago, quiénes podían recibir el beneficio y cómo consultar el giro. (Fuente: Representación creada con IA)

Colombia Mayor: ¿quiénes pueden recibir el beneficio en 2026?

Colombia Mayor está dirigido a adultos mayores que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad y que no reciben una pensión. El programa busca garantizar un ingreso básico para personas que no lograron acceder al sistema pensional.

Para 2026, la transferencia priorizó a:

Mujeres mayores de 60 años que hacen parte del programa.

Hombres mayores de 65 años beneficiarios de Colombia Mayor.

Personas mayores en condición de pobreza o vulnerabilidad económica.

La selección de beneficiarios depende del cumplimiento de los criterios establecidos por Prosperidad Social y de la información registrada en las bases oficiales del programa.

¿De cuánto es el pago de Colombia Mayor en enero de 2026?

Según Prosperidad Social, el monto entregado es de $230.000 pesos colombianos mensuales para los beneficiarios incluidos en la ampliación del programa.

La entidad señaló que el objetivo de esta transferencia es fortalecer la protección económica de adultos mayores que no cuentan con una pensión y reducir las condiciones de vulnerabilidad.

¿Cómo consultar si una persona es beneficiaria de Colombia Mayor?

Prosperidad Social informa que los adultos mayores pueden consultar su estado como beneficiarios a través de los canales oficiales de Prosperidad Social y las oficinas municipales encargadas del programa.

La entidad recomendó mantener actualizados los datos de contacto para recibir información sobre los pagos y evitar inconvenientes durante los ciclos de entrega.

Además, Prosperidad Social habilitó líneas de atención para resolver dudas relacionadas con Colombia Mayor: