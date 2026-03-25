El calendario del subsidio Colombia Mayor vuelve a modificarse y genera atención entre millones de beneficiarios. El Departamento para la Prosperidad Social ajustó la programación del año y confirmó que el pago doble aplicado en algunos momentos solo estará vigente en julio, mientras que los meses anteriores y posteriores se mantendrán con ciclos simples según el cronograma oficial. La decisión hace parte del proceso de organización de transferencias monetarias y del ajuste contractual del operador de pagos, con el objetivo de mantener al día la entrega del subsidio a las personas mayores en condición de vulnerabilidad en todo el país. De acuerdo con la programación oficial, el esquema de pago acumulado se mantendrá únicamente en el mes de julio. Ese periodo incluirá la unificación de dos ciclos en un solo giro, estrategia que se utiliza para equilibrar el calendario anual. Antes de esa fecha, los pagos se realizarán de manera simple, es decir, un ciclo por mes. Esta medida busca estabilizar la entrega del subsidio luego del ajuste administrativo realizado al inicio del año. El calendario indica que los ciclos simples continúan hasta junio (y siguen a partir de agosto), mientras que en julio se realizará nuevamente un giro acumulado para agrupar dos mesadas y así cumplir con la planeación anual. Según la programación vigente del subsidio Colombia Mayor, los giros se distribuyen de la siguiente manera: Esto significa que los beneficiarios recibirán un solo pago mensual hasta el mes de julio, cuando se habilite nuevamente la transferencia acumulada. El programa mantiene el monto base de 230.000 pesos mensuales para adultos mayores que cumplen los requisitos del subsidio. Con este valor: Este incremento frente a años anteriores responde a la política del Gobierno nacional de ubicar la transferencia por encima de la línea de pobreza extrema, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la población mayor más vulnerable. Los ciclos acumulados no son permanentes y se aplican cuando la entidad necesita reorganizar el calendario de pagos. Esto puede ocurrir por: Con esta medida, Prosperidad Social evita que los beneficiarios pierdan recursos y garantiza la entrega completa de las transferencias previstas durante el año. El programa Colombia Mayor alcanzó cerca de 3 millones de personas mayores en todo el país. La cobertura aumentó significativamente frente a años anteriores y se consolidó como una de las principales ayudas económicas del Gobierno. El subsidio está dirigido a adultos mayores sin pensión y en condición de pobreza o vulnerabilidad, quienes reciben el apoyo económico mensual para cubrir gastos básicos como alimentación, vivienda y medicamentos.