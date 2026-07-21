Los síntomas de la menopausia pueden variar según cada mujer y la fase del proceso hormonal.

La menopausia es un proceso natural que atraviesan todas las mujeres, pero está lejos de limitarse al momento en que desaparece la menstruación. Los cambios hormonales pueden comenzar varios años antes y extenderse durante mucho tiempo después, con manifestaciones que afectan tanto la salud física como el bienestar emocional.

Según informó Cuídate Plus, durante la presentación del Barómetro de la Menopausia 2025, especialistas advirtieron que esta etapa puede generar cientos de síntomas y que muchas mujeres aún desconocen cómo identificarla o cuándo consultar con un profesional de la salud.

Uno de los principales problemas, según los expertos, es la falta de información. El estudio reveló que, aunque la menopausia genera preocupación, apenas poco más de la mitad de las mujeres de entre 40 y 70 años busca atención médica por alguno de los síntomas asociados a este proceso.

La menopausia comienza antes de la última menstruación

El ginecólogo Santiago Palacios, director de las Clínicas Palacios de Salud y Medicina de la Mujer y fundador de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), explicó que la menopausia comprende varias etapas: premenopausia, perimenopausia, menopausia y postmenopausia.

El especialista recordó que una mujer solo se considera oficialmente en menopausia cuando han transcurrido 12 meses consecutivos sin menstruación por causas naturales. Sin embargo, los cambios hormonales y sus efectos pueden aparecer hasta cinco años antes y continuar incluso después de ese momento.

Los síntomas de la menopausia pueden variar según cada mujer y la fase del proceso hormonal. Magnific

Durante la presentación del Barómetro de la Menopausia 2025, Palacios afirmó que este proceso puede producir 278 síntomas diferentes, lo que explica por qué representa una de las principales preocupaciones para muchas mujeres que no cuentan con suficiente información o no consultan a tiempo.

Cuáles son los síntomas más frecuentes

Aunque los sofocos suelen ser el signo más conocido, los especialistas señalaron que existen muchas otras manifestaciones que pueden afectar la calidad de vida.

Entre los síntomas más frecuentes aparecen:

Sofocos y sudoración nocturna.

Alteraciones del sueño e insomnio.

Cambios de humor, tristeza e irritabilidad.

Cansancio persistente.

Aumento de peso.

Disminución del deseo sexual.

Sequedad vaginal.

Dolores articulares.

El Barómetro de la Menopausia 2025 muestra que las mujeres en perimenopausia experimentan, en promedio, cerca de nueve síntomas diferentes. Además, estos pueden variar según la etapa: inicialmente predominan las alteraciones emocionales, mientras que posteriormente aumentan los sofocos, la sudoración y los trastornos del sueño.

Qué recomiendan los especialistas para aliviar los síntomas

Los expertos coincidieron en que mantener hábitos saludables es una de las principales herramientas para sobrellevar esta etapa. La práctica regular de actividad física y una alimentación equilibrada ayudan a controlar el peso, preservar la masa muscular y mejorar el bienestar general.

El entrenador personal Alberto Egea, especializado en menopausia, explicó a Cuídate Plus que no es necesario pasar largas horas en un gimnasio. Según indicó, realizar ejercicios de fuerza durante 30 a 45 minutos, tres veces por semana, suele ser suficiente para obtener beneficios importantes sobre el metabolismo y la salud muscular.

Los especialistas también señalaron que, cuando corresponde, existen tratamientos farmacológicos y suplementos nutricionales que pueden ser indicados por profesionales de la salud para aliviar determinados síntomas.

La microbiota también podría influir durante la menopausia

Otra de las líneas de investigación que despierta interés es el papel de la microbiota intestinal. La presidenta electa de la AEEM, Silvia P. González, explicó que la disminución de los estrógenos modifica el llamado estroboloma, un conjunto de bacterias involucradas en el metabolismo hormonal.

Según la especialista, estas alteraciones podrían contribuir a intensificar síntomas como los sofocos, el insomnio o la pérdida de masa ósea. Por ello, los investigadores consideran que comprender mejor la relación entre microbiota y hormonas podría abrir nuevas alternativas para mejorar la calidad de vida durante la menopausia.