El programa Colombia Mayor, administrado por el Departamento de Prosperidad Social, es uno de los pilares de la política social en Colombia con el objetivo de reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que no cuentan con pensión. El programa entrega un subsidio mensual que busca cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y servicios públicos, especialmente para quienes viven en condiciones de vulnerabilidad económica o extrema pobreza. En febrero de 2026, los beneficiarios ya cuentan con el cronograma oficial de pagos del primer semestre del año. El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, confirmó las fechas y montos actualizados del programa, que mantiene su compromiso con la protección de adultos mayores en situación de vulnerabilidad, con una inversión superior a los 600.000 millones de pesos en 2026. Los montos oficiales de Colombia Mayor para 2026 ya están confirmados por Prosperidad Social y varían según la edad del beneficiario: Este incremento significativo (de $80.000 a $230.000) para los adultos mayores que cumplen la edad establecida representa un aumento del 187% y se aplicó desde octubre de 2025, beneficiando especialmente a mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75 años. Gracias a un convenio entre la Nación y el Distrito Capital, algunos beneficiarios en Bogotá pueden recibir $150.000 mensuales, resultado de la suma del aporte nacional y el complemento distrital. El calendario oficial de pagos de Colombia Mayor para el primer semestre de 2026 ya fue confirmado por Prosperidad Social. Las fechas de pago son las siguientes: Los beneficiarios tienen 10 días hábiles desde la fecha de inicio de cada ciclo para reclamar el subsidio. Los pagos se realizan a través de: Para beneficiarios de 90 años o más o con condiciones de salud que impidan su movilización, Prosperidad Social ofrece el servicio de pago a domicilio, que debe coordinarse con el enlace municipal del programa en la alcaldía local. El programa Colombia Mayor está dirigido a adultos mayores colombianos en situación de vulnerabilidad económica que cumplan con los siguientes requisitos oficiales para 2026: Prosperidad Social prioriza a quienes: El programa Colombia Mayor sigue siendo una ayuda crucial para los adultos mayores más vulnerables, y en este 2025 se espera que continúe beneficiando a miles de colombianos en situación de pobreza. Sin embargo, el recorte presupuestario y la incertidumbre sobre los montos exactos hacen que muchos beneficiarios estén atentos a las novedades que se darán en las próximas semanas.