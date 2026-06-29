Prosperidad Social puso en marcha un nuevo ciclo de pagos del programa Jóvenes en Paz, una estrategia del Gobierno nacional orientada a promover la inclusión social, el acceso a oportunidades y la construcción de proyectos de vida para jóvenes que viven en contextos de alta vulnerabilidad.

La entidad confirmó que desde el 24 de junio comenzó la entrega del sexto ciclo de transferencias monetarias, con una inversión superior a 3.701 millones de pesos, destinada a 3.258 jóvenes que cumplieron con las actividades y compromisos definidos por el programa. Además, recordó que toda la información sobre fechas, modalidades de pago y novedades será publicada únicamente a través de sus canales oficiales.

¿Quiénes pueden cobrar hasta $1 millón con Jóvenes en Paz?

El programa Jóvenes en Paz está dirigido a personas entre 14 y 28 años que residen en zonas afectadas por la violencia, la criminalidad y otras condiciones de vulnerabilidad social.

Los participantes reciben una transferencia monetaria condicionada, cuyo valor depende del cumplimiento de las actividades previstas en su ruta de atención, entre ellas la asistencia a procesos educativos, espacios de formación y acciones comunitarias.

El incentivo puede llegar hasta $ 1.000.000 mensuales, pero ese monto solo se entrega a quienes acreditan el 100% de cumplimiento de los compromisos establecidos por Prosperidad Social.

¿Cuánto dinero entrega Prosperidad Social según el cumplimiento?

La entidad estableció una escala de pagos que disminuye de manera proporcional cuando el beneficiario no alcanza el cumplimiento total de las actividades.

El programa Jóvenes en Paz está dirigido a personas entre 14 y 28 años en situación de vulnerabilidad social. (foto: Sutterstock). Shutterstock

Los valores definidos son los siguientes:

100% de cumplimiento: $ 1.000.000.

Entre 90% y 99,9% : $ 900.000.

Entre 80% y 89,9% : $ 800.000.

Los montos continúan reduciéndose de forma proporcional de acuerdo con el porcentaje de participación registrado.

Con este mecanismo, Prosperidad Social busca incentivar la permanencia de los jóvenes en los procesos educativos, comunitarios y de formación que hacen parte del programa.

Prosperidad Social también avanza con otros programas de transferencias

Mientras desarrolla el sexto ciclo de Jóvenes en Paz, la entidad también ejecuta la segunda fase de pagos de Renta Ciudadana y Devolución del IVA, proceso que se extenderá entre el 22 de junio y el 6 de julio, luego de la suspensión temporal motivada por las elecciones presidenciales.

En esta etapa se destinarán 328.738 millones de pesos para beneficiar a 771.554 hogares en condición de pobreza y pobreza extrema, ubicados en 1.103 municipios y áreas no municipalizadas del país.

La modalidad de entrega será exclusivamente mediante giro, a través de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros, que cuenta con más de 31.000 puntos de atención en todo el territorio nacional.

¿Qué recomendaciones hizo Prosperidad Social a los beneficiarios?

La entidad recordó a los participantes de sus programas sociales la importancia de mantener actualizada su información de contacto y consultar únicamente los canales oficiales para conocer las novedades sobre cada ciclo de pagos.

Además, recomendó reclamar las transferencias únicamente en los puntos autorizados por los operadores y verificar previamente las fechas y modalidades definidas para cada programa, con el fin de evitar inconvenientes durante el proceso de entrega de los recursos.