El programa Renta Ciudadana continúa siendo una de las principales ayudas económicas del Gobierno de Colombia para los hogares en situación de vulnerabilidad. Para abril de 2026, los pagos se mantienen focalizados en función de la clasificación del Sisbén IV, herramienta que permite identificar a las familias con mayores necesidades. A través de este sistema, el Estado prioriza la entrega de subsidios a quienes se encuentran en condiciones de pobreza extrema y moderada. Sin embargo, no todas las personas registradas en el Sisbén reciben el beneficio, ya que la asignación depende de criterios específicos definidos por el programa. En este contexto, miles de hogares se preguntan quiénes acceden al pago de abril y qué grupos tienen mayores probabilidades de recibir la transferencia. La respuesta está directamente vinculada a la categoría en la que se encuentran dentro del Sisbén. El pago de Renta Ciudadana en abril de 2026 está dirigido principalmente a los hogares clasificados en el Grupo A del Sisbén IV, es decir, aquellos en condición de pobreza extrema. Este grupo incluye a las familias con mayores carencias económicas, por lo que son priorizadas en la asignación de subsidios. Dentro de este segmento, el programa suele dar prioridad adicional a hogares con niños, niñas y adolescentes, así como a madres cabeza de hogar. Esto responde a la intención del Gobierno de proteger a las poblaciones más vulnerables y garantizar un ingreso mínimo que contribuya a su bienestar. Los hogares pertenecientes al Grupo B del Sisbén, que corresponde a la pobreza moderada, también pueden acceder a Renta Ciudadana, aunque no de manera generalizada. Su inclusión depende de criterios de focalización y de la disponibilidad de recursos en cada ciclo de pagos. En algunos casos, estas familias son incorporadas cuando cumplen condiciones específicas, como tener menores de edad o encontrarse en situaciones particulares de vulnerabilidad. Sin embargo, no todos los hogares de este grupo reciben el subsidio en abril de 2026, ya que la prioridad continúa centrada en el Grupo A. Para verificar si un hogar es beneficiario del pago de abril, las personas deben consultar los canales oficiales habilitados por el programa. Allí podrán confirmar si fueron seleccionadas y conocer los detalles del giro correspondiente. El proceso suele requerir el ingreso de datos básicos, como el tipo y número de documento. En caso de no aparecer como beneficiario, se recomienda revisar la clasificación en el Sisbén o actualizar la información, ya que estos factores influyen directamente en la asignación del subsidio. Aunque millones de personas están registradas en el Sisbén, esto no garantiza el acceso automático a Renta Ciudadana. El sistema funciona como una herramienta de identificación, pero cada programa social aplica sus propios criterios de selección. En ese sentido, la entrega del subsidio depende de variables como el nivel de pobreza, la composición del hogar y las prioridades del Gobierno en cada ciclo. Por esta razón, algunos hogares pueden quedar por fuera del pago de abril de 2026, incluso si están clasificados dentro del Sisbén. Es importante considerar que los pagos de Renta Ciudadana no son iguales para todos los beneficiarios ni se entregan de forma universal. El monto y la frecuencia pueden variar según las condiciones de cada hogar y las decisiones del programa. Además, los ciclos de pago pueden cambiar a lo largo del año, por lo que se recomienda estar atento a la información oficial. De esta manera, los beneficiarios podrán conocer oportunamente si reciben el subsidio y evitar confusiones sobre la entrega de ayudas económicas en Colombia.