Colombia volvió a figurar en los primeros lugares de un ranking poco alentador. De acuerdo con los datos más recientes de la Ocde, el país aparece entre los miembros con mayor inflación anual, en un contexto donde el promedio del bloque ha mostrado señales de estabilización. Mientras la variación interanual de precios del conjunto de países se situó alrededor del 3,7% hacia finales de 2025, algunas economías lograron acercarse o incluso ubicarse por debajo de sus metas de política monetaria. Sin embargo, no todos los miembros han seguido el mismo camino. En ese escenario, Colombia registró una tasa cercana al 5,1%, lo que la posicionó en el segundo lugar entre los países con mayor aumento del costo de vida, solo por detrás de Turquía y ligeramente por encima de Brasil. El listado reciente evidencia fuertes contrastes entre las economías del bloque. Turquía lidera con una cifra ampliamente superior al resto, mientras que Colombia y Brasil completan el podio con tasas cercanas al 5%. La diferencia frente a economías desarrolladas donde la inflación ya se moderó refleja dinámicas internas distintas. El ranking completo es: Expertos señalan que la combinación de factores externos e internos explica la posición del país en este ranking: Aunque la tendencia global muestra una desaceleración frente a los picos observados en años anteriores, Colombia continúa con un nivel superior al promedio del bloque, lo que la mantiene en el foco del debate sobre estabilidad de precios y poder adquisitivo.