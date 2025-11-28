Detienen a una mujer de 24 años por crear un perfil falso de TikTok y acosar a su compañera de trabajo: estos son los cargos que deberá enfrentar

Una popular marca de cosmético para el cabello en Colombia tuvo que ser suspendida y retirada de los puntos de venta por las autoridades. Una medida preventiva por posibles riesgos para la salud de los consumidores. La medida preventiva afecta a todo el país y busca evitar incidentes graves.

El anuncio, fue emitido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) tras identificar peligro por "ingredientes que no fueron notificados “. La entidad inició de inmediato una orden para evitar el consumo del producto.

El producto llamado a retiro representa un riesgo para la salud.

Cuál es el cosmético para el cabello muy popular que fue suspendido y cuál es el riesgo

El llamado de retiro se aplica a un "tratamiento alisador" de la marca Lionel’s Cosmetics. El motivo: incumple las disposiciones de la reglamentación sanitaria vigente.

En ese sentido, el Invima informa que se trata de un producto alterado por ser comercializado con ingredientes que no fueron notificados. No se han reportado casos confirmados de personas afectadas hasta el momento.

Detalles del producto afectado:

Producto : tratamiento alisador

Marca : Lionel’s Cosmetics.

Lote: 0670625.

¿Qué hacer si compraste este tratamiento alisador muy popular con riesgos para la salud?

Las autoridades recomiendan que los consumidores desechen el producto de inmediato y a los comercios alertar al Invima. Pueden comunicarse con la entidad a la línea telefónica en Bogotá (+57) (601) 2425000 ext. 4500 o al correo electrónico (dircosmeticos22@invima.gov.co).

El alisador de cabello contaba con componentes no autorizados.

Recomendaciones para los usuarios: