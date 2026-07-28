Prosperidad Social confirmó el inicio de un nuevo ciclo de pagos de Colombia Mayor con un giro acumulado para millones de beneficiarios.

Millones de adultos mayores en Colombia comenzarán a recibir un alivio económico adicional durante el cierre de julio. Prosperidad Social anunció que el programa Colombia Mayor iniciará un nuevo ciclo de pagos con un giro acumulado, lo que permitirá que los beneficiarios reciban un monto superior al habitual.

La decisión responde a un ajuste en el calendario de desembolsos del programa, por lo que en esta oportunidad se unificarán dos ciclos de pago. La medida beneficiará a más de tres millones de personas que hacen parte de esta iniciativa dirigida a la población mayor en condición de vulnerabilidad.

La entidad también confirmó el cronograma de entregas para el segundo semestre del año e hizo un llamado a los beneficiarios para consultar los canales oficiales, verificar el estado de su giro con la cédula y reclamar el dinero únicamente en los puntos autorizados.

Colombia Mayor pagará doble desde el 29 de julio: quiénes recibirán el giro acumulado

Prosperidad Social informó que el próximo ciclo de Colombia Mayor comenzará el 29 de julio y tendrá una particularidad: los beneficiarios recibirán un pago correspondiente a dos ciclos del programa. El desembolso acumulado se debe a una reorganización del calendario de transferencias , por lo que el monto será mayor al que normalmente reciben los participantes.

La entrega de los recursos se realizará de manera escalonada en todo el país donde cada beneficiario recibirá una notificación mediante mensaje de texto con la fecha exacta y el punto autorizado donde podrá reclamar el incentivo económico. La entidad insistió en que el retiro debe hacerse únicamente en los operadores habilitados para evitar inconvenientes durante el proceso.

La entrega comenzará a finales de julio y se realizará de forma gradual en todo el país. Prosperidad Social

Cronograma de pagos de Colombia Mayor 2026: todas las fechas confirmadas por Prosperidad Social

Además del inicio del doble pago, Prosperidad Social publicó el calendario de entregas correspondiente al resto del año. El programa contempla un total de doce ciclos durante 2026, con fechas ya definidas hasta diciembre para garantizar la continuidad de las ayudas económicas.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

Ciclos 6 y 7: desde el 29 de julio.

Ciclo 8: desde el 26 de agosto.

Ciclo 9: desde el 23 de septiembre.

Ciclo 10: desde el 21 de octubre.

Ciclo 11: desde el 18 de noviembre.

Ciclo 12: desde el 16 de diciembre.

Este cronograma permitirá a los beneficiarios planificar el retiro de los recursos y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales sobre cada jornada de pago.

Cómo consultar con la cédula si tiene un giro de Colombia Mayor disponible

Los beneficiarios pueden verificar si tienen un pago pendiente utilizando únicamente su número de cédula. La consulta se realiza a través de la plataforma habilitada por el operador encargado de la dispersión de los recursos y permite conocer si existe un giro disponible, además del lugar donde puede reclamarse.

Para realizar la consulta, es necesario ingresar al portal oficial de SuperGiros, seleccionar el tipo de documento, digitar el número de cédula, completar la verificación de seguridad y aceptar las condiciones del sistema antes de enviar la solicitud. Una vez finalizado el proceso, la plataforma informará si la persona hace parte del programa y el punto autorizado para retirar el subsidio.

Cuánto paga Colombia Mayor en 2026 y quiénes pueden recibir el subsidio

El programa Colombia Mayor está dirigido a adultos mayores que no cuentan con una pensión y se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Actualmente, beneficia a más de tres millones de colombianos y busca brindar un apoyo periódico para contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

Durante 2026, los montos varían según la edad del beneficiario. Las personas mayores de 54 años reciben $80.000 por cada ciclo de pago, mientras que las mujeres de 60 años o más y los hombres de 65 años o más reciben $230.000 mensuales, un valor establecido para fortalecer el apoyo a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad económica.