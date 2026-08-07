Los desembolsos ya comenzaron y se extenderán hasta finales del mes.

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Prosperidad Social confirmó el cronograma de transferencias monetarias para agosto de 2026 y anunció que miles de colombianos podrán recibir desde $220.000 siempre que cumplan una condición clave: estar vinculados a alguno de los programas sociales administrados por la entidad. Los pagos incluyen a participantes de Renta Ciudadana, Compensación del IVA, Colombia Mayor, Renta Joven y la Línea de Emergencia.

La programación oficial permitirá que los hogares conozcan con anticipación las fechas previstas para el retiro de los incentivos. Prosperidad Social recordó que el calendario puede modificarse por disponibilidad financiera y pidió consultar únicamente sus canales oficiales para evitar fraudes.

Con este anuncio, la entidad busca que los beneficiarios organicen el cobro de sus ayudas económicas durante agosto y eviten desplazamientos innecesarios.

¿Quiénes recibirán desde $220.000 en agosto de 2026?

La condición establecida por Prosperidad Social es estar registrado y activo en alguno de los programas sociales. Entre los beneficiarios que podrán acceder a transferencias desde $220.000 se encuentran hogares vinculados a:

Renta Ciudadana .

Compensación del IVA.

Colombia Mayor.

Renta Joven.

Línea de Emergencia.

El monto exacto depende del programa, del tipo de hogar y de la clasificación socioeconómica del beneficiario. En varios casos, los incentivos superan los $220.000.

En agosto, Prosperidad Social otorgará desde 220.000 pesos a los colombianos que cumplan con 1 condición. Prosperidad Social

¿Cuándo pagan Renta Ciudadana y Compensación del IVA en agosto?

Prosperidad Social informó que el cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Compensación del IVA comenzará a pagarse a partir del 21 de agosto de 2026.

Los participantes podrán verificar la modalidad de pago, las entidades financieras autorizadas y los puntos de retiro a través de los canales oficiales de Prosperidad Social. La entidad insistió en que no se requieren intermediarios para reclamar las transferencias.

¿Cuál es el cronograma de Colombia Mayor para agosto de 2026?

El programa Colombia Mayor mantiene activo el sexto ciclo de pagos, que inició el 29 de julio y se extenderá hasta el 19 de agosto. Los adultos mayores que aún no han retirado el incentivo todavía tienen plazo para hacerlo.

Además, Prosperidad Social confirmó que el séptimo ciclo está previsto para iniciar el 31 de agosto, por lo que no habrá unificación de pagos durante este mes.

¿Qué fechas tienen Renta Joven y la Línea de Emergencia?

El cronograma oficial también incluye nuevas transferencias para otros programas sociales:

Línea de Emergencia : segundo ciclo desde el 11 de agosto y tercer ciclo desde el 24 de agosto.

Renta Joven: cuarto ciclo desde el 31 de agosto.

Estas fechas hacen parte de la programación publicada por Prosperidad Social para julio y agosto de 2026.

¿Cómo saber si soy beneficiario de Prosperidad Social?

Los colombianos pueden consultar su estado ingresando a los canales oficiales de Prosperidad Social. La entidad recomienda revisar periódicamente la información para conocer novedades, puntos de pago y cambios en el calendario.

Los canales autorizados son: