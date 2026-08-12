Colombia decretó tres días de duelo nacional por las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que dejó más de 250 muertos y miles de heridos.

Colombia atraviesa tres días de duelo nacional luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto y dejó más de 180 personas fallecidas y miles de heridos. La medida fue establecida por el Gobierno como homenaje a las víctimas y como una muestra de acompañamiento a sus familiares.

El Decreto 1172 del 11 de agosto de 2026 establece que la bandera de Colombia deberá permanecer a media asta durante tres días en los edificios públicos, así como en las embajadas y consulados del país en el exterior. El duelo comenzó el 11 de agosto y se extenderá hasta el 13 de agosto.

Mientras se desarrolla este homenaje oficial, los organismos de emergencia continúan trabajando en las zonas más afectadas por el sismo. El movimiento tuvo epicentro en San José del Palmar, Chocó, y por su magnitud fue percibido en numerosos puntos del territorio nacional, además de generar reportes desde países vecinos.

Duelo nacional en Colombia: qué significa y hasta cuándo durará

La decisión del Gobierno colombiano representa un reconocimiento oficial a las personas que perdieron la vida como consecuencia del terremoto. Durante los tres días establecidos, la bandera nacional permanecerá a media asta en las instituciones públicas, embajadas y oficinas consulares, como símbolo de respeto y solidaridad con las familias de las víctimas.

El duelo nacional comenzó el 11 de agosto de 2026, cuando fue expedido el Decreto 1172, y finalizará el 13 de agosto. La medida se implementó mientras continúan las tareas de atención de los damnificados, búsqueda, evaluación de daños y asistencia en los territorios que sufrieron las consecuencias más graves del sismo.

Colombia decretó tres días de duelo nacional por las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 que dejó más de 250 muertos y miles de heridos. Fuente: EPA CARLOS ORTEGA

Terremoto en Colombia: cuántas personas murieron y cuáles fueron las ciudades más afectadas

El balance de los organismos de respuesta muestra que Cali, Pereira, Quibdó y Manizales concentran una parte importante de las víctimas y personas heridas. De acuerdo con el Informe Consolidado No. 14, Cali registraba 95 fallecidos y 997 heridos; Pereira, 79 muertos y 278 lesionados; Quibdó, nueve víctimas mortales y 116 heridos; mientras que Manizales contabilizaba cinco fallecidos y 112 personas heridas.

El terremoto ocurrió el 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El Servicio Geológico Colombiano informó que tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de 103 kilómetros, características que hicieron que el movimiento se sintiera a gran distancia del epicentro. En las primeras horas, más de 12.000 personas de alrededor de 900 centros poblados reportaron haber percibido el sismo, con registros incluso en Panamá y Venezuela.

¿Qué departamentos están en emergencia por el terremoto de Colombia?

Además del duelo nacional, el Gobierno declaró la situación de desastre de carácter nacional en varios departamentos afectados por el terremoto. La medida comprende a Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo y Norte de Santander, junto con otras zonas que registraron impactos por la emergencia.

La declaratoria tendrá una vigencia inicial de 12 meses, con posibilidad de extenderse por otro período de igual duración. A partir de ella, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres deberá coordinar el relevamiento de daños y necesidades y trabajar con las autoridades territoriales en un plan específico de recuperación. También se creó la Subcuenta SISMO 2026, destinada a gestionar los recursos para atender la emergencia y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.