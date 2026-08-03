Abelardo de la Espriella anunció que aumentará el subsidio de Colombia Mayor a $400.000 mensuales

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A pocos días de asumir la Presidencia, Abelardo de la Espriella anunció que una de las medidas que impulsará en su gobierno será el incremento del subsidio del programa Colombia Mayor hasta los $400.000 mensuales.

El mandatario electo hizo el anuncio durante una transmisión en vivo realizada este domingo 2 de agosto, en la que también se refirió a la situación financiera que, según aseguró, encontró en el programa destinado a los adultos mayores.

Abelardo de la Espriella anunció un aumento para Colombia Mayor

Durante su intervención, De la Espriella afirmó que, una vez reorganice las finanzas del programa, incrementará el valor del subsidio que reciben los beneficiarios de Colombia Mayor.

“ Una vez superemos este desastre, este desorden financiero, voy a aumentar el subsidio de Colombia Mayor a 400.000 pesos mensuales ”, señaló el presidente electo.

Según explicó, el objetivo de la medida es mejorar las condiciones económicas de millones de adultos mayores que dependen de esta ayuda estatal.

La advertencia sobre los recursos para los pagos

El mandatario aseguró que recibió información según la cual los recursos disponibles para Colombia Mayor no alcanzarían para cubrir los pagos previstos entre agosto y diciembre.

De acuerdo con sus declaraciones, actualmente faltarían 3,2 billones de pesos para garantizar las transferencias destinadas a cerca de tres millones de beneficiarios en todo el país.

Abelardo de la Espriella anunció que aumentará el subsidio de Colombia Mayor a $400.000 mensuales Montaje EC

Pese a ello, De la Espriella envió un mensaje de tranquilidad a los adultos mayores y aseguró que su administración buscará asegurar la continuidad del programa.

“Les voy a cumplir. Los pagos se harán”, afirmó durante la transmisión.

¿Cuánto paga actualmente Colombia Mayor?

El programa Colombia Mayor, administrado por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), está dirigido a personas mayores que no cuentan con una pensión o viven en condiciones de vulnerabilidad económica.

Actualmente, los montos del subsidio varían según la edad del beneficiario:

Adultos mayores menores de 80 años: $80.000 mensuales.

Personas de 80 años o más: $225.000 mensuales.

Beneficiarios menores de 80 años en Bogotá: $130.000 mensuales, gracias a un convenio con la Alcaldía.

Requisitos para acceder a Colombia Mayor

Para ingresar al programa, los ciudadanos deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser colombiano.

Haber residido en el país durante los últimos diez años.

Tener tres años menos de la edad requerida para pensionarse.

No contar con ingresos suficientes para subsistir.

Estar clasificado en los grupos A y B del Sisbén IV o en el grupo C hasta el subgrupo C1.

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella está prevista para el próximo 7 de agosto, fecha a partir de la cual comenzará oficialmente su mandato.