Este miércoles, 12 de agosto de 2026, la cotización delreal llegó a 607.0565 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,17%.

En el mercado del Real, la cotización retrocedió en la última semana (-2.47%) y en el último año cayó aún más (-13.47%), señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos diez días, el Real tuvo dos repuntes tempranos y luego encadenó seis jornadas de retroceso, cerrando claramente por debajo del nivel inicial.

La volatilidad económica de la última semana del Real es del 7.83%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.63%.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva tras siete días consecutivos. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

Quienes deseen adquirir 100 reales en Colombia deberán pagar 60705.65490575157 pesos colombianos; por 200 y 500 reales, el costo es de 121411.30981150314 y 303528.27452875785 pesos colombianos, respectivamente.