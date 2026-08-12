En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este miércoles, 12 de agosto de 2026 llegó a 3619.44 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una fluctuación del2,89% en relación al costo del día anterior.

En el mercado del Euro, la cotización subió 1.78% en la última semana y cayó 19.79% en el último año.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro mostró una leve tendencia alcista, con seis avances y cuatro retrocesos, sin jornadas estables y cerró con dos sesiones seguidas en positivo.

La cotización del Euro muestra una tendencia ascendente en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia, considerando un valor por unidad de 3619.4399 pesos colombianos, es de 361943.99 pesos; 200 euros cuestan 723887.98 pesos y 500 euros, 1809719.95 pesos.