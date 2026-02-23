El Gobierno de Colombia confirmó sus mecanismos de verificación de beneficiarios de pensiones y ayudas sociales que buscarán comprobar la existencia y situación de quienes reciben beneficios estatales casa por casa, como parte de la lucha contra pagos indebidos a personas fallecidas o por errores administrativos. La normativa se suma a una mayor exigencia en los controles de los programas sociales administrados por el Departamento para la Prosperidad Social y entidades pensionales del Estado, en un contexto de ampliación del sistema de protección social. La medida responde a un esfuerzo del Estado por fortalecer la transparencia y eficiencia en la entrega de recursos públicos y garantizar que las transferencias monetarias lleguen únicamente a quienes cumplen los requisitos legales. En los últimos años se han identificado fallas en las bases de datos y registros que han permitido pagos duplicados, pagos a beneficiarios fallecidos o que no cumplen los criterios vigentes, generando desconfianza en sectores de la ciudadanía y presión por mayor control. Para recibir la jubilación en Colombia a través del sistema público de Colpensiones, todos los ciudadanos deben realizar aportes durante su vida laboral y acumular un número mínimo de semanas cotizadas, según lo exige la ley. En la actualidad, se mantiene en 1300, lo que equivale a 25 años de trabajo. En el caso de los fondos privados, no existe un número fijo, ya que el acceso a la pensión depende del capital acumulado. Sin embargo, si el afiliado no alcanza el monto necesario, debe haber cotizado al menos 1150 semanas para acceder a una pensión con apoyo del Estado. Si una persona no cumple con el requisito mínimo de las semanas cotizadas, lamentablemente la Administradora Colombiana de Pensiones no podrá dar de alta la inscripción. Sin embargo, existen tres alternativas que permite que los adultos mayores accedan a un sustento económico más adelante. Estos son: La verificación del Sisbén permite al encuestador confirmar o actualizar los datos socioeconómicos del hogar. Con esa información se construye la ficha que ubica a la familia dentro de los grupos A, B o C del Sisbén IV, referencia usada por distintas entidades públicas para focalizar ayudas sociales como Devolución del IVA, Renta Ciudadana o Colombia Mayor. Este procedimiento es gratuito y tiene únicamente fines de clasificación social. No implica, por sí solo, la asignación automática de subsidios ni reemplaza trámites ante entidades de salud u otros programas. El personal autorizado debe presentarse con identificación y diligenciar el formulario oficial con los datos suministrados por la familia. Luego, esa información se integra a la base nacional del Sisbén para su validación. El encuestador puede solicitar documentación básica y datos del grupo familiar para completar la encuesta. Por lo general, se revisan: Los hogares que no estén registrados o que necesiten corregir datos pueden solicitar la encuesta del Sisbén en la oficina municipal correspondiente. Allí se agenda la visita y se informa qué documentos presentar. También existen canales digitales de orientación del Estado donde se explica el paso a paso general para pedir la encuesta y preparar la información del hogar antes de la visita.