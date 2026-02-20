En Colombia, la licencia de conducir tiene reglas específicas de renovación que se vuelven más exigentes con el paso de los años. Para las personas de mayor edad, el trámite ya no se realiza de la misma manera ni conserva los mismos plazos de vigencia, ya que la normativa prioriza la aptitud física, mental y motriz del conductor. Este esquema no es reciente, pero cobra especial relevancia a partir de los 65 años, cuando los períodos de validez comienzan a reducirse y los controles médicos pasan a ser determinantes para poder seguir conduciendo de forma legal. Con el avance de la edad, muchos conductores se preguntan qué requisitos deben cumplir para renovar su licencia y por qué, en algunos casos, el documento deja de tener la duración habitual. A partir de cierta edad, la renovación de la licencia en Colombia queda sujeta a una verificación estricta de las condiciones del conductor. Las autoridades de tránsito exigen acreditar aptitud física, mental y de coordinación motriz mediante un examen realizado en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado. El resultado de ese examen debe quedar debidamente registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Si el certificado no figura en el sistema o se encuentra vencido, la renovación no puede tramitarse, sin importar que el conductor haya tenido licencias vigentes durante décadas. En la práctica, esto implica que la continuidad del documento depende del cumplimiento de este requisito médico y no únicamente de la edad. La reducción en la vigencia de la licencia responde a criterios de seguridad vial. La normativa colombiana establece plazos más cortos a medida que aumenta la edad del conductor, con el objetivo de garantizar que conserve las capacidades necesarias para manejar. En el caso del servicio particular, la licencia tiene una duración amplia hasta los 60 años, pero luego se acorta progresivamente. Para el servicio público, los plazos son aún más reducidos y la renovación puede ser anual en edades avanzadas. Este esquema no fija una edad máxima para conducir, sino que condiciona la validez del documento al estado de salud certificado por los profesionales autorizados. Antes de solicitar la renovación, el conductor debe verificar que cumpla con todos los requisitos exigidos por la autoridad de tránsito. El certificado médico tiene una vigencia limitada, por lo que si el trámite no se completa dentro de ese período, será necesario repetir los exámenes. De no acreditarse la aptitud requerida, la licencia no puede renovarse y pierde validez para conducir legalmente.