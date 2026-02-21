La jornada laboral se encuentra en un proceso de transformación a nivel global: en diversas naciones se discute la viabilidad de que los individuos trabajen una mayor cantidad de horas en el contexto de una intensificación de la producción empresarial. ¿En qué consiste la propuesta para que todos los empleados trabajen durante 120 horas? Distintos empresarios han expresado su apoyo a la ampliación de la jornada laboral: tanto Elon Musk como el CEO de Google han manifestado su deseo de que sus empleados incrementen la cantidad de horas laboradas. En numerosas ocasiones, se ha mencionado incluso la posibilidad de suprimir los descansos durante el fin de semana. Por otro lado, algunos empresarios, como Bill Gates, han adoptado una postura contraria y han manifestado la voluntad de recortar las jornadas laborales. El CEO de Microsoft ha afirmado que las innovaciones tecnológicas, como la inteligencia artificial, podrían automatizar ciertas tareas, permitiendo así que los trabajadores disfruten de cuatro días de descanso. Elon Musk, el empresario multimillonario que desempeñaba funciones en el Gobierno de Donald Trump, sugirió que todos los empleados estatales lleven a cabo semanas laborales de 120 horas. Sin embargo, esta propuesta se fundamenta en declaraciones y no existe un proyecto concreto hasta el momento. Durante su estadía en la Casa Blanca, Elon Musk incentivó e impulsó cambios estructurales para todos los trabajadores del Estado, tales como la eliminación del trabajo remoto y la obligatoriedad del trabajo presencial en las oficinas gubernamentales. Cada uno de los proyectos o declaraciones emitidos por el empresario a través de la plataforma X (ex Twitter) suscitaron controversia y generaron debate entre sus seguidores y los usuarios de la red social. En su momento, desde la dirección del Departamento de Eficiencia de los Estados Unidos, conocido como DOGE, Elon Musk argumentó que un compromiso elevado es fundamental para lograr objetivos innovadores, señalando que quienes laboran 40 horas semanales se encuentran en una posición desventajosa. Las propuestas de Elon Musk respecto a la jornada laboral, además de suscitar controversias, generaron interrogantes sobre la posible ilegalidad de tales acciones y su repercusión en el bienestar de los empleados.