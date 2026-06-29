No se trata de Brasil, ni de México: el FMI adelantó que este país latino tendrá la mayor expansión económica de América latina.

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Argentina se destaca como la economía de mayor crecimiento en toda América latina para los próximos dos años, de acuerdo con la más reciente actualización del Panorama Económico Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), que anticipa un incremento del 4 % tanto en 2026 como en 2027, superando notablemente a naciones regionales como Brasil y México.

El análisis del organismo multilateral posiciona a Argentina significativamente por encima del promedio latinoamericano, que se estima en apenas 2,2 % en 2026 y también superior al crecimiento previsto para las economías emergentes en general. En términos comparativos, el país se establece como el motor económico más dinámico del continente .

¿Por qué Argentina crecerá más rápido que Brasil y México?

El organismo resalta que, después de un lapso caracterizado por alta inflación y desequilibrios estructurales, la economía argentina evidencia indicios de mayor estabilidad, lo que estaría favoreciendo el consumo, la inversión privada y las exportaciones.

De acuerdo con el FMI, el notable desempeño de Argentina responde a un efecto rebote tras varios años de contracción, junto con un proceso de normalización macroeconómica que abarca ajustes fiscales, modificaciones en la política monetaria y una reactivación progresiva del sector externo.

No se trata de Brasil, ni de México: el FMI adelantó que este país latino tendrá la mayor expansión económica de América latina.

Pronóstico 2026-2027: cómo crecerá la economía argentina

Las proyecciones oficiales del FMI presentan datos significativos:

2026: crecimiento del 4 %

2027: crecimiento del 4 %

Estas estadísticas posicionan a Argentina como el país con mayor expansión prevista en América latina, superando incluso el promedio global, lo cual representa un cambio notable en comparación con la última década.

¿Qué prevé el FMI para Brasil?

Brasil, la mayor economía de la región, mostrará un desempeño significativamente más moderado. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta que su Producto Interno Bruto experimentará un incremento de solo 1,6 % en 2026 y de 2,3 % en 2027. Este desempeño se verá afectado por el endurecimiento de las condiciones financieras, una política fiscal menos expansiva y una desaceleración del consumo interno.

A pesar de que el organismo internacional reconoce que Brasil presenta fundamentos macroeconómicos sólidos, también señala que su tasa de crecimiento se encontrará distante del liderazgo regional.

¿Qué le espera a México en los próximos años?

México no consigue consolidar un crecimiento significativo. Según las proyecciones del FMI, se anticipa un crecimiento del 1,5 % para 2026 y del 2,1 % para 2027, lo cual pone de manifiesto su elevada dependencia del desempeño económico de Estados Unidos.

No obstante, a pesar del impacto positivo del nearshoring en la economía nacional, la escasa inversión pública y las restricciones estructurales limitadas impiden que México logre tasas de crecimiento más robustas .

El FMI prevé que América latina crecerá apenas 2,2 % en 2026 y 2,7 % en 2027, cifras que se sitúan por debajo del promedio de las economías emergentes, que alcanzarían aproximadamente el 4 %.

El bajo dinamismo regional puede ser atribuido a factores como:

Baja productividad.

Escasa inversión privada.

Endeudamiento elevado.

Impacto de la desaceleración del comercio mundial.

A pesar de las proyecciones positivas para Argentina, el organismo advierte que Latinoamérica sigue siendo vulnerable a varios riesgos externos, tales como una posible caída en los precios de las materias primas, un giro en los flujos de capital o un incremento de las tensiones geopolíticas.

Asimismo, se indica que, sin reformas estructurales profundas, la región podría quedar atrapada en un ciclo de crecimiento bajo, insuficiente para mitigar la pobreza y reducir las disparidades sociales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destaca que el verdadero reto al que se enfrenta Argentina no será simplemente crecer, sino mantener dicho crecimiento de manera sostenida. La permanencia de las reformas, el control de la inflación y la estabilidad política serán elementos cruciales para prevenir un nuevo ciclo de crisis.

Si Argentina logra establecer y consolidar este nuevo contexto, podría aspirar a convertirse en la primera economía emergente del continente en la próxima década, desplazando a los históricos gigantes de la región.

Con información de EFE.-