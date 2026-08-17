Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan conservar sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este lunes, 17 de agosto de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 599,62 pesos colombianos.

La cotización del Real mostró una leve caída semanal de -0.97% y un descenso anual más pronunciado de -16.60%, evidenciando una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 8.70%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En la última sesión, la cotización del real subió frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, el Real mostró predominio bajista: cinco caídas seguidas, breve repunte, nuevo retroceso, dos días de estabilidad y cierre al alza; balance final negativo.

¿Dónde comprar reales en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender reales en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: