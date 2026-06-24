Una sentencia judicial expande las obligaciones económicas en el marco de nuevos modelos familiares en Colombia.

Este ajuste surge tras la revisión de normas que, según el alto tribunal, dejaban por fuera a estos núcleos familiares. La medida impacta directamente el cumplimiento de obligaciones económicas y establece nuevas responsabilidades legales.

La determinación reconoce la existencia de la familia de crianza, una figura legal que ha ganado relevancia en los últimos años. Con ello, se protege a personas que han construido lazos afectivos y de cuidado prolongados, aunque no exista parentesco biológico.

La cuota alimentaria en Colombia tendrá un alcance más amplio tras una reciente decisión de la Corte Suprema que redefine quiénes deben responder por este deber. El fallo introduce cambios clave al incluir relaciones que no dependen del vínculo de sangre.

La Corte extiende la obligación de pagar cuota alimentaria

El análisis se centró en normas del Código Penal relacionadas con el incumplimiento de la obligación alimentaria. Hasta el presente, las sanciones se aplicaban predominantemente a padres e hijos biológicos o adoptivos.

Con la nueva interpretación, el alcance se extiende a relaciones de crianza. La Corte indicó que “el delito de inasistencia alimentaria comprende a las hijas, hijos, madres y padres de crianza”, reconociendo que la ley les otorgaba derechos en materia de alimentos.

Una sentencia judicial expande las obligaciones económicas en el marco de nuevos modelos familiares en Colombia. (Fuente: Shutterstock)

Familia de crianza: quiénes califican y requisitos clave

La legislación vigente clasifica estos vínculos como aquellos que se establecen mediante convivencia prolongada, apoyo mutuo y relaciones afectivas estables durante un periodo significativo. Este tipo de unidad familiar puede formarse sin requerir lazos de consanguinidad o procesos de adopción formal.

Dentro de este contexto, se considera a quienes fueron acogidos en un hogar como quienes asumieron el rol de cuidadores. En ambas circunstancias, se reconoce la existencia de obligaciones equiparables a las de una familia tradicional.

Una sentencia judicial expande las obligaciones económicas en el marco de nuevos modelos familiares en Colombia.(Fuente: Corte Constitucional | Editada con ChatGPT) Corte Constitucional | Editada con ChatGPT

Requisitos y efectos legales de una decisión judicial

A partir de este precedente, quienes incumplan con esta responsabilidad podrán enfrentar sanciones similares a las previstas para familias biológicas. La decisión marca un cambio en la interpretación del derecho familiar y amplía la protección a nuevas formas de convivencia en el país.

Para que estas obligaciones sean exigibles, debe existir un reconocimiento formal por parte de una autoridad competente. Este paso valida la existencia del vínculo y permite aplicar las normas correspondientes.