Este lunes, 17 de agosto de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 3.635,97 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer.

En el mercado del Euro, la cotización subió 3.36% en la última semana, pero en el último año la variación fue de -18.53%, señalando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica del Euro en la última semana fue del 24.50%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 20.41%.

¿Puedes facilitar el indicador correspondiente a las últimas 3 sesiones para saber si subió o bajó y así redactar la frase corta?

En los últimos 10 días, el Euro mostró volatilidad: inició con dos caídas, alternó movimientos a mitad de periodo y cerró con tres avances seguidos, dejando un balance casi plano pero con impulso final.

La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría atraer a más inversores.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este lunes, 17 de agosto de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, a un valor de 3,635.97 pesos colombianos por euro, pagarán 363,597.00 pesos; 200 euros costarán 727,194.00 pesos y 500 euros costarán 1,817,985.00 pesos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

_ Entidades bancarias: una de las opciones más seguras y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es esencial valorar que pueden implementar recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: