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La astrología brinda un recurso esencial para interpretar los ciclos vitales y las energías que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por esa razón, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Leo y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

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Horóscopo de hoy lunes 17 de agosto para Leo

Para Leo, el día podría abrirse con un impulso económico inesperado; conviene recibirlo con serenidad y claridad para decidir sin prisa.

Sería prudente comparar opciones de inversión y favorecer la estabilidad, mientras se mantiene un gasto contenido para que el beneficio perdure.

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Leo?

Este 2026-08-17, Leo, tu trabajo recibe un impulso: un ingreso inesperado favorece tus ahorros y te da margen para invertir en herramientas, cerrar pendientes o negociar mejores condiciones, potenciando tu liderazgo si mantienes la prudencia y evitas gastos impulsivos

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Leo: así te irá en el amor este lunes

Leo, una suma inesperada elevará tu seguridad y tu ánimo y eso te hará más cálido y generoso: hoy el amor fluye con detalles, invitaciones y apoyo sincero. Si estás en pareja, el buen humor facilita acuerdos; si estás soltero, tu brillo atraerá miradas.

La mayor compatibilidad del día es con Aries: su energía celebra tus logros y aviva una química franca y apasionada, ideal para iniciar planes o dar un paso valiente en la relación.

Los números de la suerte para Leo

Para los Leo, sus números de la suerte son 33, 35, 97 y 29, útiles para elegir fechas clave, tomar decisiones y apoyarse en sorteos o proyectos importantes.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Leo, cuando llegue ese dinero inesperado, destina una pequeña parte a tu bienestar: prioriza descanso, alimentación equilibrada y movimiento regular, o considera apoyo emocional como mindfulness o terapia breve. Convertir la sorpresa en hábitos saludables te dará calma y reducirá el estrés por decisiones impulsivas.

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