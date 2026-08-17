Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este lunes, 17 de agosto de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

taurinos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este lunes para Tauro

Tauro, canaliza tu afán de ganar con paciencia: hoy toca cosechar lo ya sembrado.

Día fértil: impulsa negocios, planea una escapada con amigos y avanza si buscas ampliar la familia.

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Tauro?

Tauro, en el trabajo este 2026-08-17 sentirás un fuerte impulso por ganar; canalízalo con calma, porque estás en una fase de cosecha: consolida logros, cierra pendientes y fortalece alianzas. El día es muy fértil para obtener resultados tangibles y reconocimientos si evitas la prisa y valoras lo ya alcanzado.

Tauro: así te irá en el amor este lunes

Tauro, en el amor hoy brillas sin forzar: suelta la obsesión por ganar y permite que lo ya sembrado dé frutos. Es un día para recibir cariño, consolidar lazos y disfrutar de una atracción natural que fluye sin competir.

Tu mayor compatibilidad será con Virgo: su calma y enfoque práctico armonizan contigo, ayudándoles a cosechar juntos detalles y gestos tiernos. Si se ven, la conexión será estable, fértil y con promesas concretas

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Tauro

Para Tauro, sus números de la suerte son 97, 61, 55 y 91 y pueden servirles para elegir fechas clave, tomar decisiones importantes y planificar proyectos con mayor confianza.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Tauro, canaliza la obsesión por ganar hacia tu bienestar: baja el ritmo y practica respiración consciente. Aprovecha este día fértil con una caminata suave o yoga y una breve escapada con amigos para equilibrar la mente.