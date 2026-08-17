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La astrología nos ofrece una herramienta invaluable para comprender los ciclos de la vida y las energías que nos rodean. A través del horóscopo diario, podemos obtener valiosas pistas sobre las oportunidades y desafíos que se presentan en nuestro camino.

Por ese motivo, conoce la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Virgo y descubre cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

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Horóscopo de hoy lunes 17 de agosto para Virgo

Para Virgo, el día puede traer roces sutiles en los inicios amorosos: lo que parecía simple revela matices inesperados. Se sugiere cultivar apertura y flexibilidad, dejando a un lado límites autoimpuestos para que el proceso fluya.

La transparencia emocional asoma como la mejor aliada. Al optar por la honestidad con la otra persona, se reducen expectativas irreales y la decepción pierde espacio.

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Virgo?

Este 2026-08-17, Virgo, tus proyectos laborales pueden iniciar con facilidad, pero aparecerán obstáculos inesperados; mantén apertura a lo que suceda y evita limitarte. Sé transparente con colegas y superiores: la honestidad te protegerá de decepciones y fortalecerá la confianza para sortear los retos.

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Virgo: así te irá en el amor este lunes

Virgo, hoy en el amor podrías notar que, aunque los inicios parezcan sencillos, surgirán obstáculos inesperados. Si abres tu corazón y dejas de poner límites rígidos, la conexión fluirá y podrás comprender mejor lo que sientes.

Durante este día serás especialmente compatible con Piscis, un signo que te invita a confiar y a mostrar tu sensibilidad. Juntos podrán equilibrar razón y emoción, superando esas pequeñas dificultades del comienzo.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Virgo

Para los de Virgo, sus números de la suerte son "71, 83, 92, 74" y les sirven para atraer buena fortuna al elegir fechas, tomar decisiones y aprovechar oportunidades.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Virgo, cuida tu salud mental siendo totalmente honesto y abierto en tu relación: expresar lo que sientes reducirá el estrés; compleméntalo con respiración consciente y caminatas diarias para mantener el equilibrio.

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