La relación entre Colombia y Ecuador atraviesa un nuevo momento de tensión fronteriza tras el hallazgo de un artefacto explosivo sin detonar en territorio colombiano. El caso encendió alertas en materia de seguridad y obligó a los gobiernos a coordinar acciones conjuntas. Como respuesta, se acordó la creación de una comisión binacional que se desplazará a la zona limítrofe para investigar el origen de la bomba y determinar cómo terminó en suelo colombiano, en medio de cuestionamientos sobre operaciones militares recientes. El artefacto fue localizado el 16 de marzo en una zona selvática del departamento de Putumayo, a pocos metros de la frontera, y posteriormente destruido mediante una detonación controlada del Ejército. Este hecho desató preocupación en ambos países. Según explicó el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, tras una reunión con autoridades ecuatorianas, “la reunión fue productiva, respetuosa y franca. Ecuador reiteró que no existió intención alguna de afectar el territorio colombiano”, en referencia al encuentro virtual sostenido con altos mandos militares. El episodio generó un intercambio de declaraciones entre los gobiernos. El presidente Gustavo Petro afirmó: “Están bombardeándonos desde Ecuador y no son los grupos armados”, lo que fue rechazado por su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, quien respondió: “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”. Las autoridades ecuatorianas sostienen que la operación militar del 3 de marzo se realizó dentro de su jurisdicción en Sucumbíos y que el explosivo hallado podría corresponder a uno de los utilizados en ese operativo. Mientras tanto, la investigación evaluará si el artefacto llegó de forma accidental o por intervención externa, en un contexto marcado por tensiones diplomáticas y diferencias comerciales entre ambos países.