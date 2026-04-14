El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó este lunes que Colombia no impondrá aranceles del 100% a productos importados de Ecuador, como había anunciado el pasado viernes su ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, en respuesta a una medida similar de ese país. “No hay aranceles del 100%, ministra de Comercio, no somos tan brutos. Todo lo que sea necesario para Colombia, entra”, manifestó Petro en un consejo de ministros que celebró en la localidad de Ipiales, en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador. La ministra había anunciado el 10 de abril que Colombia elevaría del 30 al 100% los aranceles a las importaciones ecuatorianas, como respuesta a la decisión de Ecuador de subir del 50 al 100% la llamada “tasa de seguridad”, en una nueva escalada de la guerra comercial entre ambos países. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, justificó esta medida al señalar que Colombia no ha hecho lo suficiente en materia de seguridad en la frontera común de 586 kilómetros, una zona donde operan bandas del crimen organizado. Tras el anuncio de Ecuador, la ministra Morales había señalado que Colombia buscaba “nivelar” los aranceles frente al endurecimiento comercial. Sin embargo, esta decisión fue desautorizada por el propio Petro, quien descartó aplicar una medida generalizada. En cambio, el mandatario instruyó a su ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, a impulsar la producción nacional de bienes que actualmente se importan desde Ecuador, incluso mediante subsidios, con el objetivo de abaratar costos internos. Además, Petro planteó una sustitución de mercados, proponiendo que Venezuela absorba las exportaciones colombianas que no puedan ingresar a Ecuador debido a los altos aranceles. “Todo lo que se produzca en Colombia y no se pueda exportar a Ecuador por el arancel debe exportarse a Venezuela, que lo están necesitando”, afirmó el presidente. Finalmente, el mandatario atribuyó la crisis actual a factores externos, asegurando que “extranjeros” buscan generar divisiones entre Colombia y Ecuador, e instó a no caer en ese escenario para evitar perder poder en la región. Con información de EFE-.