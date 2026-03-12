Miles de adultos mayores en Colombia dependen del subsidio del programa Colombia Mayor para cubrir parte de sus gastos básicos. Este apoyo económico está dirigido a personas que no cuentan con pensión y viven en condiciones de pobreza o vulnerabilidad. Sin embargo, no todos los adultos mayores pueden acceder al beneficio. El programa administrado por Departamento de Prosperidad Social establece requisitos específicos relacionados con la edad, la situación socioeconómica y el historial de ingresos de los solicitantes. Ante las dudas de muchos ciudadanos, es importante conocer quiénes pueden recibir el subsidio, quiénes quedan excluidos, cómo se realiza la inscripción y cuáles son las fechas de pago programadas para marzo de 2026. El programa Colombia Mayor está dirigido únicamente a adultos mayores en situación de pobreza o vulnerabilidad que no reciben pensión. Por esta razón, existen varios casos en los que una persona no puede acceder al subsidio. Entre quienes quedan excluidos se encuentran: Esto significa que el subsidio no funciona como una pensión universal, sino como una ayuda focalizada en los sectores más vulnerables de la población adulta mayor. Para poder ingresar al programa se deben cumplir varios requisitos definidos por el Departamento de Prosperidad Social. Entre las condiciones principales se encuentran: El objetivo de estos requisitos es priorizar a los adultos mayores que se encuentran en mayor situación de riesgo económico. Las personas interesadas en recibir el subsidio deben realizar la inscripción a través de la alcaldía de su municipio o de la Secretaría de Desarrollo Social correspondiente. El proceso suele incluir los siguientes pasos: No existe una fecha única nacional para inscribirse. El registro puede realizarse durante todo el año, aunque la asignación del subsidio depende de la disponibilidad de cupos y del orden de priorización establecido por las autoridades. El subsidio del programa Colombia Mayor se entrega mediante giros o pagos realizados principalmente a través del Banco Agrario de Colombia y sus corresponsales autorizados. Para marzo de 2026, el calendario de pagos está programado entre el 2 y el 20 de marzo, periodo en el que los beneficiarios podrán reclamar el dinero en los puntos habilitados. El monto del subsidio suele rondar los 80.000 pesos mensuales, aunque en algunos casos los adultos mayores de mayor edad pueden recibir valores superiores según la priorización del programa. Con la reforma pensional aprobada en 2024, el sistema incorpora el pilar solidario, un mecanismo que busca entregar una renta básica a adultos mayores que no tienen pensión y viven en condiciones de pobreza. Además, algunos municipios y departamentos ofrecen programas de apoyo local para adultos mayores, que pueden complementar la asistencia social para quienes no logran ingresar al programa Colombia Mayor.