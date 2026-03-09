El Gobierno Nacional inició la entrega de la transferencia monetaria del programa Colombia Mayor, dirigido a adultos mayores de 54 años en mujeres y 59 años en hombres. La estrategia busca apoyar a las poblaciones más vulnerables y garantizar el bienestar económico de los beneficiarios en todo el país durante 2026. Los primeros pagos comenzaron en los departamentos de Córdoba y Sucre, y luego se distribuirán en el resto del territorio colombiano. La entrega se realiza a través de Sured y Supergiros, bajo la modalidad de giro, con cobertura en zonas urbanas y rurales. Más de 2,8 millones de personas recibirán el subsidio este año. Para los primeros dos ciclos, los beneficiarios obtendrán un doble pago, lo que permitirá poner al día los recursos y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en condición de vulnerabilidad. El programa Colombia Mayor está dirigido a adultos mayores que cumplen con la edad mínima establecida: 54 años en mujeres y 59 años en hombres. Los beneficiarios de 60 años o más continúan recibiendo el subsidio mensual habitual de $230.000. Para los ciclos 1 y 2 de 2026, los adultos mayores recibirán un doble pago. Aquellos que habitualmente recibían $80.000 recibirán $160.000, mientras que los mayores de 60 años percibirán $460.000. Esta medida busca compensar retrasos y garantizar la continuidad del apoyo económico. Los pagos se realizan en los puntos autorizados por Sured y Supergiros, que cuentan con más de 31.800 sucursales en todo el país. En Córdoba y Sucre, la entrega se hará siguiendo un sistema de pico y cédula debido a las condiciones climáticas y la cantidad de beneficiarios. Los adultos mayores pueden consultar si tienen giros disponibles ingresando su cédula y clasificación en Sisbén en la página oficial de SuperGiros. La plataforma indicará si la persona es beneficiaria y en qué punto de pago reclamar el subsidio, garantizando transparencia y seguridad en la entrega. El número de beneficiarios ha aumentado significativamente en varias regiones. La población indígena pasó de 69.000 a 148.000 personas, un aumento del 114 %. En Bogotá, los beneficiarios con liquidación crecieron de 51.000 a 108.000, un incremento del 111 %. La inversión total del Gobierno en estos ciclos asciende a 1,3 billones de pesos, con el objetivo de proteger a la población mayor y asegurar su bienestar económico. La entrega será supervisada por la Unión Temporal de Pago Postal, compuesta por Matrix-Sured y Supergiros, con cobertura nacional para garantizar que nadie quede excluido.