El Gobierno de Colombia ha confirmado que, debido al feriado del 23 de marzo, que conmemora el Día de San José (originalmente celebrado el 19 de marzo, pero trasladado por la Ley Emiliani), las sucursales de Banco Agrario y Bancolombia no ofrecerán atención al público durante un periodo de dos días consecutivos. Esta decisión no es excepcional, ya que se alinea con el calendario bancario habitual que regula los feriados nacionales. Con la proximidad del feriado, numerosos ciudadanos se encuentran revisando qué servicios estarán disponibles y cómo funcionarán las entidades bancarias durante estos días. A pesar del cierre de las oficinas, los sistemas virtuales continuarán operando con normalidad. La suspensión de la atención presencial contribuye a la operación logística del feriado, una fecha tradicional en el país. Por lo tanto, los usuarios deberán anticipar cualquier trámite que requiera asistencia en ventanilla, así como pagos presenciales o diligencias que no puedan ser realizadas a través de canales digitales. Con la llegada del feriado del 23 de marzo, los ciudadanos colombianos organizan sus actividades y verifican qué servicios se verán impactados. En este contexto, el cierre se aplica exclusivamente a la atención presencial en Banco Agrario y Bancolombia, de manera similar a lo que sucede en la mayoría de los feriados religiosos en el país. Es recomendable utilizar estos servicios con antelación para evitar congestiones, especialmente en los días previos al feriado. Durante el día de cierre bancario, los usuarios tendrán la posibilidad de: Durante la jornada no estarán habilitadas las oficinas físicas, por lo que quedarán suspendidos trámites como: Cualquier gestión de este tipo deberá realizarse antes del fin de semana o esperar hasta el siguiente día hábil. Este año, marzo cuenta con un feriado clave el lunes 23 de marzo por el Día de San José. Este festivo conmemora a San José, esposo de la Virgen María y una de las figuras más importantes dentro de la tradición cristiana. En 2026, el 19 de marzo cae jueves, pero el descanso oficial se traslada al lunes 23 de marzo, lo que permite un fin de semana largo para quienes pueden organizar planes con anticipación.