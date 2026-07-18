El Gobierno inmovilizará todas las cuentas de billeteras digitales de las personas que aparezcan en este sitio web (Fuente: ChatGPT).

Ya es oficial: el Gobierno visitará casa por casa con abogados y administrativos para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios

En Colombia, el Gobierno puede llevar a cabo embargos en cuentas de billeteras virtuales. Una notable cantidad de ciudadanos ha comenzado a recibir avisos sobre el embargo de sus cuentas bancarias o billeteras digitales.

Esta acción forma parte de la campaña Si le debes a Bogotá, ponte al día, a través de la cual el Gobierno distrital busca recuperar las deudas que ciertos ciudadanos han ignorado durante un amplio periodo de tiempo.

En Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Hacienda ha comunicado que está llevando a cabo un seguimiento de más de 25,000 individuos con deudas pendientes ante el distrito, las cuales están mayormente asociadas a TransMilenio y temas de convivencia.

Bogotá embargará cuentas bancarias y billeteras digitales

La Secretaría de Hacienda ha determinado la suspensión del embargo de cuentas en entidades bancarias y billeteras digitales tales como Nequi, Daviplata o Dale!, así como la incautación de bienes pertenecientes a 25.000 ciudadanos que han infringido multas de convivencia. Estas sanciones derivan de transgresiones al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

A través de esta campaña, el Distrito efectúa un llamamiento tanto a los contribuidores de impuestos como a aquellos que han violado normas de convivencia en la ciudad.

Autoridades embargan cuentas de ciudadanos con deudas pendientes en Bogotá.

¿Cómo saber si tiene deudas con la DIAN?

Las personas sancionadas recibirán notificaciones oficiales a través de mensaje de texto, WhatsApp (300 270 3002) o correo electrónico (cobrohacienda@shd.gov.co). En estos canales se informará el valor de la deuda y los medios disponibles para regularizar su situación.

Es relevante destacar que las comunicaciones del Distrito no solicitan pagos inmediatos, consistencias en cuentas bancarias ni transferencias a través de aplicaciones o billeteras digitales.

¿Por qué embargan cuentas bancarias y suspenden tarjetas de crédito? Qué hacer

El Gobierno ha manifestado que el objetivo primordial es cerrar el cerco financiero sobre los evasores y fortalecer la cultura tributaria en Colombia. La entidad ha resaltado que la evasión de impuestos origina pérdidas significativas que perjudican la inversión pública y los programas sociales del Estado.

Las principales razones que justifican los embargos son:

Deudas tributarias no saldadas ante la DIAN.

Procesos judiciales o administrativos por incumplimiento financiero.

Uso indebido o inactividad prolongada de cuentas bancarias.

Reincidencia en la evasión o falsificación de información tributaria.

Pasos para que los ciudadanos morosos regularicen deudas

En caso de recibir un aviso de suspensión o embargo, se sugiere acudir de inmediato a la entidad financiera o solicitar asesoría legal para resolver el proceso antes de que se ejecuten las sanciones.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos verificar periódicamente su estado tributario y atender cualquier notificación emitida por la DIAN o por su entidad bancaria. Entre las acciones preventivas se destacan:

Pagar los impuestos atrasados o formalizar acuerdos de pago.

Revisar las comunicaciones enviadas por la DIAN.

Mantener actualizados los datos personales y fiscales.

Evitar movimientos financieros sin justificación o cuentas inactivas.

Si un ciudadano ha sido notificado de la medida, tiene la posibilidad de solicitar una revisión administrativa del proceso o gestionar un acuerdo de pago para reestablecer el acceso a sus fondos. Una vez que se verifique el cumplimiento de la obligación tributaria, el banco podrá proceder a levantar el embargo y reactivar los servicios financieros.

El Gobierno ha subrayado que estas acciones no tienen como objetivo castigar, sino más bien promover la responsabilidad fiscal y asegurar que los recursos públicos sean recaudados de manera equitativa y eficiente.