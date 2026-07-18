¿Se viene la Tercera Guerra Mundial? Estados Unidos tomó una decisión militar clave y tendrá el mejor ejército del mundo Fuente: Shutterstock

En el ámbito del ejército brasileño, este no solo se caracteriza por su notable cantidad de fuerzas, sino que también dispone del mejor financiamiento, superando los presupuestos de naciones vecinas. Además, ha llevado a cabo importantes desarrollos en tecnología de defensa que lo posicionan como un jugador relevante entre las potencias mundiales.

El contexto geopolítico de América Latina revela que Brasil se establece como la nación más influyente en la región, sobresaliendo como la principal potencia militar.

¿Qué país lidera en tamaño de ejército y gasto militar en América Latina?

Según informes internacionales como el The World Factbook de la CIA, Brasil posee más de 376.000 militares activos y una reserva que supera el millón de efectivos, lo que lo convierte en la fuerza más grande de la región. Este nivel de inversión garantiza la operatividad de una fuerza terrestre moderna con más de 2.200 vehículos blindados, una armada en expansión y una fuerza aérea que ya opera con aeronaves de última generación. A esto se suma un presupuesto para defensa que en 2023 alcanzó los 22.900 millones de dólares, según el SIPRI, cifra que lo sitúa notablemente por encima de sus pares latinoamericanos.

Además, Brasil mantiene presencia militar en la Amazonía, en fronteras sensibles y en áreas marítimas estratégicas, consolidando un control territorial que resulta difícil de igualar en América Latina.

Tecnología militar avanzada: innovación con producción local

Brasil destina aproximadamente el 7,4% de su presupuesto de defensa a investigación y desarrollo, lo que no solo fortalece su autonomía tecnológica, sino que también disminuye la dependencia de importaciones. Esta estrategia de autosuficiencia consolida su posición como una potencia militar en ascenso en el contexto global.

Uno de los pilares fundamentales de su poder militar radica en la capacidad de desarrollar tecnología propia. Empresas como Embraer, Avibras y Ares se dedican a la producción de aviones de combate, drones, misiles y vehículos blindados que cumplen con rigurosos estándares internacionales. Actualmente, el país opera cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y avanza en las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en América Latina.

Brasil se consolida como la principal potencia militar de América Latina (foto: Shutterstock).

Brasil se consolida entre las principales potencias militares del mundo

El informe de Global Firepower 2024 ha situado a Brasil en la posición 12 a nivel mundial, superando a naciones como Ucrania, Israel e Irán. Este logro es resultado no solo de la dimensión de su ejército, sino también de su destacada capacidad logística, su amplia presencia territorial y la significativa experiencia adquirida en diversas operaciones a nivel internacional.

Brasil participa activamente en misiones de paz de la ONU y ejerce una considerable influencia en organismos regionales tales como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa, lo que refuerza su doble rol: ser una potencia militar y desempeñar un papel esencial en la diplomacia de defensa.