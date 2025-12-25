El Gobierno confirmó un aumento salarial: ¿cómo serán los sueldos en diciembre de 2025? (Fuente: archivo).

El Gobierno Nacional ha oficializado un incremento salarial del 7% para los empleados públicos en Colombia, el cual se implementará durante este año. La decisión fue confirmada a través del Decreto 0620, emitido el 3 de junio y afecta a más de 1,2 millones de funcionarios en todo el país, teniendo carácter retroactivo desde el 10 de enero.

Esto implica que los trabajadores no solo recibirán el nuevo salario ajustado, sino que también se beneficiarán de los pagos acumulados correspondientes a los primeros meses del año.

De acuerdo con lo estipulado, un empleado que percibía $2.200.000 ahora recibirá $2.354.000 mensuales. Adicionalmente, con los retroactivos incluidos, muchos funcionarios obtendrán más de $600.000 adicionales en sus liquidaciones.

El cálculo se basa en la suma del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2024, que finalizó en 5,2%, más un 1,8% adicional acordado durante las negociaciones.

Aumento salarial para empleados públicos: impacto en viáticos y subsidios

El decreto firmado por el presidente Gustavo Petro y los ministros de Trabajo y Hacienda también incluye la actualización de viáticos, subsidios y bonificaciones para distintos niveles del sector público. Desde el Gobierno destacaron que esta medida busca dar mayor equidad y fortalecer el poder adquisitivo de los servidores estatales en medio de un contexto económico desafiante.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el esfuerzo fiscal “se realiza en un momento de restricciones, pero con el firme propósito de priorizar a los empleados públicos y a sus familias”.

Un pacto alcanzado con los sindicatos

El incremento es el resultado de una amplia negociación entre el Gobierno y las principales centrales sindicales. Este proceso abarcó 91 solicitudes, 12 mesas sectoriales y diálogos regionales. Según el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, este ajuste se fundamenta en un “modelo de negociación colectiva” que valora la relevancia de los funcionarios en el Estado.

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) celebraron este avance, aunque señalaron que aún existen deudas pendientes. “El incremento es significativo, aunque insuficiente ante las necesidades del sector público”, expresó Fabio Arias, presidente de la CUT (CUT Colombia).

Futuro de los salarios de empleados públicos en 2026

El pacto contempla, además, una disposición de incremento para el año venidero: en 2026, el aumento será igual al IPC de 2025 más un 1,9% adicional, lo que proporciona certidumbre a los funcionarios del estado en relación con sus remuneraciones. El acuerdo establece un marco claro que permite a los empleados públicos planificar sus finanzas con mayor seguridad.