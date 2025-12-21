Pensión en Colombia: el requisito que define si recibe el ajuste completo o no.

En Colombia, la edad de jubilación es de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. (Fuente: Archivo)

Las pensiones en Colombia tendrán un ajuste en 2026 que se definirá según el salario mínimo y la inflación. Sin embargo, no todos los pensionados recibirán el mismo incremento sobre su mesada. El factor determinante no es solo el aumento porcentual, sino el número de semanas cotizadas que cada persona haya acumulado durante su vida laboral.

El sistema pensional colombiano establece que el monto de la pensión depende directamente de las semanas aportadas al sistema. Quien no alcance el mínimo exigido no podrá acceder a la pensión contributiva completa. Además, quienes apenas cumplan el requisito básico recibirán un porcentaje menor de su Ingreso Base de Cotización (IBC) comparado con quienes hayan cotizado por más tiempo.

Semanas cotizadas: el factor que determina su mesada

El Régimen de Prima Media administrado por Colpensiones exige actualmente 1300 semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez, lo que equivale a 25 años de trabajo. Este requisito debe cumplirse junto con la edad mínima: 62 años para hombres y 57 años para mujeres.

Sin embargo, cumplir este mínimo no garantiza recibir el total del salario sobre el que se cotizó. Con exactamente 1300 semanas, el pensionado recibe el 65% de su IBC. Por ejemplo, si una persona cotizó sobre un salario de dos millones de pesos, su pensión mensual será de aproximadamente 1.300.000 pesos. En cambio, quienes acumulen 1500 semanas recibirán el 72% de su IBC. Esto significa que cada semana adicional cotizada incrementa el porcentaje de la mesada de forma proporcional.

¿Cómo afecta esto el aumento de 2026?

El ajuste anual de las pensiones funciona de dos maneras diferentes según el monto de la mesada. Las pensiones equivalentes al salario mínimo se reajustan con el mismo porcentaje que se defina para el sueldo básico en las mesas de concertación entre gobierno, empresarios y sindicatos.

Las pensiones superiores al salario mínimo se incrementan con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el Dane. Para 2026, si la inflación cierra alrededor del 5,1%, una persona con una mesada de dos millones de pesos recibiría un aumento de aproximadamente 102.000 pesos. Sin embargo, este incremento se aplicará sobre el porcentaje que le corresponda según sus semanas cotizadas. Quien apenas cumpla el mínimo recibirá el aumento sobre el 65% de su IBC, mientras que quien tenga más semanas lo recibirá sobre un porcentaje mayor.

Cambios progresivos en los requisitos para mujeres

A partir de 2026, las mujeres verán reducido el número de semanas exigidas de manera gradual. La Corte Constitucional determinó en la Sentencia C-197 de 2023 que el requisito disminuirá en 25 semanas cada año hasta llegar a 1000 semanas en 2036.

Esta reducción aplica tanto para el Régimen de Prima Media como para los fondos privados. Además, la Ley 2381 de 2024 permite a las mujeres que hayan tenido hijos descontar 50 semanas por cada hijo, hasta un máximo de tres. Esto significa que una mujer con tres hijos podría pensionarse con apenas 850 semanas cotizadas, siempre que cumpla los demás requisitos de edad. Para los hombres, el requisito se mantiene en 1300 semanas y 62 años de edad.