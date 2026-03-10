En el ejército brasileño se caracteriza no solo por su considerable número de efectivos, sino que también dispone del mejor financiamiento, con un presupuesto que supera al de sus países vecinos. Además, ha logrado avances significativos en tecnología de defensa, lo que lo posiciona en el ámbito de las potencias globales. En el contexto geopolítico de América Latina, se evidencia que Brasil se establece como la nación más influyente de la región, destacándose como la principal potencia militar. Este nivel de inversión asegura la funcionalidad de una fuerza terrestre contemporánea que cuenta con más de 2.200 vehículos blindados, una armada en crecimiento y una fuerza aérea que ya utiliza aeronaves de última tecnología. Además, Brasil mantiene presencia militar en la Amazonía, en fronteras críticas y en zonas marítimas estratégicas, estableciendo un control territorial que es complicado de igualar en América Latina. De acuerdo con informes internacionales como el The World Factbook de la CIA, Brasil cuenta con más de 376.000 militares activos y una reserva que supera el millón de efectivos, lo que lo posiciona como la fuerza más grande de la región. A esto se añade un presupuesto para defensa que en 2023 alcanzó los 22.900 millones de dólares, según el SIPRI, cifra que lo coloca notablemente por encima de sus homólogos latinoamericanos. Brasil destina aproximadamente el 7,4% de su presupuesto de defensa a investigación y desarrollo, lo que no solo fortalece su autonomía tecnológica, sino que también disminuye la dependencia de importaciones. Esta estrategia de autosuficiencia consolida su posición como una potencia militar en ascenso en el contexto global. Uno de los pilares fundamentales de su poder militar radica en la capacidad de desarrollar tecnología propia. Empresas como Embraer, Avibras y Ares se dedican a la producción de aviones de combate, drones, misiles y vehículos blindados que cumplen con rigurosos estándares internacionales. Actualmente, el país opera cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y avanza en las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en América Latina. El ranking de Global Firepower 2024 sitúa a Brasil en la posición 12 a nivel mundial, superando a países como Irán, Israel y Ucrania. Este reconocimiento no se atribuye únicamente a la magnitud de su ejército, sino también a su notable capacidad logística, su amplia presencia territorial y la valiosa experiencia adquirida en diversas operaciones internacionales. Brasil ha participado activamente en misiones de paz de la ONU y ejerce una considerable influencia en organismos regionales como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa, lo que refuerza su doble papel: ser una potencia militar y un actor esencial en la diplomacia de defensa.