Ratificado: no se impartirán clases el 20 en todo el país y el descanso se prolongará a tres días (Fuente: Edición propia).

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El Ministerio de Educación de Colombia ha confirmado oficialmente que el lunes 20 de julio no habrá clases en ninguna institución educativa del país.

Esta decisión responde al feriado en honor al Día de la Independencia, una de las fechas patrias más representativas del país.

Al caer lunes, el festivo dará lugar a un fin de semana largo, conformado por el sábado 18, el domingo 19 y el lunes 20 de julio. Durante estos días no habrá clases en ninguna escuela del país. Además, se suspenderán las actividades laborales en la mayoría de las entidades públicas y privadas, salvo aquellas que prestan servicios esenciales o funcionan bajo turnos especiales.

Lunes 20 de julio: ¿qué se celebra?

El 20 de julio recuerda los acontecimientos ocurridos en 1810, cuando se produjo el llamado Grito de Independencia, considerado el inicio del proceso que llevó a la emancipación de Colombia del dominio español.

Cada año, esta fecha es celebrada con actos oficiales, ceremonias cívicas, desfiles militares y actividades culturales en distintas ciudades del país. Además de su importancia histórica, el día está reconocido como feriado nacional dentro del calendario colombiano.

Los padres deben planear desde ahora cómo organizar los próximos tres días sin clases. Constantinis

Calendario de feriados 2026: confirmado

Tras el Día de la Independencia, el calendario nacional continuará con otros festivos durante el segundo semestre del año:

Entre los siguientes feriados se encuentran:

7 de agosto: Batalla de Boyacá.

17 de agosto: Asunción de la Virgen (trasladado por la Ley Emiliani).

12 de octubre: Día de la Raza.

2 de noviembre: Día de Todos los Santos (trasladado).

16 de noviembre: Independencia de Cartagena (trasladado).

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

25 de diciembre: Navidad.

El 20 de julio representa uno de los festivos más importantes del calendario colombiano por su valor histórico y porque marca uno de los fines de semana largos más esperados del año para millones de ciudadanos.