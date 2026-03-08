El Gobierno de Colombia puso en marcha un nuevo mecanismo de control fiscal que incluye el embargo de cuentas bancarias y tarjetas de crédito de contribuyentes que figuren en el registro actualizado de morosos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Con esta acción, las autoridades buscan aumentar la presión sobre quienes mantienen deudas tributarias pendientes. La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia contra la evasión de impuestos, cuyo objetivo es fortalecer el recaudo y asegurar que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales en todo el país. Las autoridades consideran que el control sobre los recursos financieros es clave para reducir la morosidad tributaria. El plan se desarrolla en coordinación con entidades bancarias y cooperativas del sistema financiero, que deberán aplicar bloqueos o suspensiones sobre determinados productos financieros cuando un usuario sea identificado dentro de la base oficial de deudores. Una vez verificada la información, las restricciones pueden activarse de manera inmediata como parte del proceso de cobro administrativo. De acuerdo con la DIAN, el proceso de embargo y suspensión se realizará de manera escalonada y bajo supervisión directa de las autoridades tributarias. La prioridad estará en los contribuyentes que no respondieron a los llamados previos para normalizar su situación fiscal o que mantienen deudas activas superiores a los montos definidos por la entidad. Las medidas incluyen: Fuentes del sector financiero confirmaron que los bancos recibieron la instrucción de ejecutar los bloqueos de inmediato una vez verificada la identidad del deudor. La lista de morosos publicada por la DIAN incluye tanto personas naturales como jurídicas con procesos tributarios abiertos o con deudas pendientes de pago desde hace más de seis meses. Además, se agregaron contribuyentes que omitieron la presentación de declaraciones pese a las notificaciones oficiales enviadas durante el año. Entre los perfiles más afectados se encuentran: Los nombres de los contribuyentes embargados pueden ser consultados directamente a través del portal oficial de la DIAN, en la sección de procesos administrativos de cobro. Para saber si una persona está en la lista de morosos, se puede: Si el contribuyente no responde, el siguiente paso es el embargo inmediato de los fondos que encuentren en las cuentas declaradas. El Gobierno explicó que el objetivo principal es cerrar el cerco financiero sobre los evasores y fortalecer la cultura tributaria en Colombia. Según la entidad, la evasión de impuestos genera pérdidas millonarias que afectan la inversión pública y los programas sociales del Estado. Las principales causas que justifican los embargos son: La suspensión de productos financieros forma parte de un plan integral de la DIAN para depurar el sistema y garantizar la transparencia en las operaciones económicas. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos verificar periódicamente su estado tributario y atender cualquier notificación emitida por la DIAN o por su entidad bancaria. Entre las acciones preventivas se destacan: En caso de recibir un aviso de suspensión o embargo, se sugiere acudir de inmediato a la entidad financiera o solicitar asesoría legal para resolver el proceso antes de que se ejecuten las sanciones. Si un ciudadano fue notificado de la medida, puede solicitar una revisión administrativa del proceso o gestionar un acuerdo de pago para recuperar el acceso a sus fondos. Una vez se compruebe el cumplimiento de la obligación tributaria, el banco podrá levantar el embargo y restablecer los servicios financieros. El Gobierno enfatizó que estas acciones no buscan castigar, sino fomentar la responsabilidad fiscal y garantizar que los recursos públicos se recauden de manera justa y eficiente.