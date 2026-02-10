La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) definió los valores de referencia que se usarán para calcular los topes tributarios vinculados a la declaración de renta y a la exención del impuesto a los movimientos financieros para el año gravable 2026. Estos límites se ajustan cada año con base en la inflación certificada por el DANE. Con esta actualización, cambian los montos en pesos que determinan quiénes deben presentar declaración de renta y cuál es el valor máximo mensual que se puede mover en el sistema financiero sin generar el cobro del 4x1000. La Unidad de Valor Tributario (UVT) es la medida que utiliza la DIAN para fijar rangos, sanciones y topes dentro del sistema fiscal. Aunque muchos límites están definidos en UVT dentro de la norma, su equivalencia en pesos cambia cada año. Para 2026, la UVT fue fijada en $52.374, por encima del valor que rigió el año anterior. Este ajuste impacta directamente en los requisitos para declarar renta, en las sanciones mínimas y en los montos de exención del gravamen financiero. Con la UVT actualizada, las personas naturales deberán revisar si durante el año gravable superan alguno de los límites definidos por la ley. Si exceden al menos uno, nace la obligación de presentar la declaración. Entre los principales criterios están: Superar uno solo de estos valores es suficiente para quedar obligado a declarar, incluso si al final no resulta impuesto a pagar. El cambio de la UVT también modifica el monto máximo de movimientos financieros que pueden realizarse sin pagar el impuesto del 4x1000 en la cuenta marcada como exenta. Para 2026, el límite será cercano a $18,3 millones mensuales, cifra que resulta de multiplicar las 350 UVT previstas en la norma. Por encima de ese nivel de movimientos acumulados en el mes, las transacciones adicionales quedan gravadas. La exención depende de que la cuenta esté correctamente registrada ante la entidad financiera. Si hay cobros por encima de lo permitido, el contribuyente puede iniciar el trámite de revisión y devolución con soportes bancarios. Otro efecto del aumento de la UVT es el ajuste de la sanción mínima aplicable a obligaciones tributarias. Desde 2026, esta base equivale a 10 UVT, es decir, poco más de medio millón de pesos. Este piso sancionatorio se usa en casos como presentaciones tardías, errores formales o inconsistencias en declaraciones. Por eso, la DIAN recomienda revisar con tiempo la información reportada y cumplir los plazos oficiales. Para verificar si existe obligación de declarar, la DIAN sugiere revisar tres variables principales: En el portal oficial de la entidad también se publican guías y herramientas de orientación que permiten comparar la situación personal con los topes vigentes y definir si corresponde presentar la declaración de renta.