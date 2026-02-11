El Gobierno de Colombia fijó por decreto el nuevo valor del salario mínimo y del auxilio de transporte para 2026, y también dejó claras las condiciones para recibir este apoyo económico. La medida actualiza los montos, pero mantiene el criterio de que no todos los trabajadores tienen derecho a cobrarlo. Con la entrada en vigencia de los nuevos valores, muchos empleados comenzaron a consultar quiénes seguirán recibiendo el auxilio de transporte y quiénes quedan excluidos según su nivel de ingresos y su situación laboral. A fines de diciembre, el Ejecutivo nacional expidió el decreto que actualizó el salario mínimo y el auxilio de transporte. Allí se estableció que este último es una prestación de carácter no salarial destinada a ayudar a cubrir parte de los costos de desplazamiento entre la vivienda y el lugar de trabajo. De acuerdo con la norma, el auxilio tuvo un incremento porcentual para 2026 y quedó con un valor superior al del año anterior, cerrando en 249.095 pesos. El ajuste se realizó junto con la suba del salario mínimo, luego de que no se lograra un acuerdo en la mesa de concertación laboral. Datos informados por El Tiempo. La regulación también reafirma que este pago funciona como un complemento ligado al salario mínimo, pensado para proteger el ingreso disponible de quienes tienen remuneraciones más bajas. La regla principal no cambió: el auxilio de transporte solo se reconoce a trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos mensuales legales vigentes. Por lo tanto, quienes superen ese tope de ingresos en 2026 quedan por fuera del beneficio. Con los valores actualizados, eso implica que los empleados con ingresos por encima de dos salarios mínimos (más de $3.501.810 en 2026) no deben recibir este pago adicional en su nómina. La normativa laboral también contempla otras situaciones en las que el empleador no está obligado a pagar el auxilio de transporte: El auxilio se mantiene como un apoyo específico para movilidad diaria y su reconocimiento depende tanto del nivel salarial como de las condiciones reales en que se presta el trabajo.