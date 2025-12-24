Ya es oficial | Colpensiones exige este trámite clave a personas de 55 a 60 años o los eliminarán del sistema (Fuente: archivo).

A medida que se acerca la jubilación, miles de afiliados al sistema pensional en Colombia deben prestar atención a un procedimiento que puede definir su futuro económico. Colpensiones, como administradora del régimen de prima media, ha reforzado un llamado dirigido especialmente a quienes se encuentran entre los 55 y 60 años, un rango etario considerado crítico dentro del proceso pensional.

Este trámite está relacionado con la verificación de la historia laboral, un documento que concentra toda la información de aportes realizados durante la vida activa. De acuerdo con la entidad, no revisar este registro puede derivar en errores que afecten el reconocimiento de la pensión, incluso cuando el afiliado ya ha cumplido la edad requerida.

Por qué Colpensiones exige revisar la historia laboral

La entidad explica que la historia laboral es la base sobre la cual se determina si una persona cumple con las 1300 semanas cotizadas exigidas en el régimen de prima media. Allí se consolidan datos de empleadores, períodos de vinculación y semanas reportadas, por lo que cualquier inconsistencia debe corregirse antes de iniciar el trámite pensional.

La revisión de una historia laboral es responsabilidad de la persona correspondiente y no de Colpensiones (Fuente: archivo).

Según información divulgada por Revista Semana, Colpensiones ha insistido en que esta verificación no es automática ni se realiza de oficio. Cada afiliado debe asumir la revisión de manera personal, ya que omisiones, semanas faltantes o errores en fechas pueden generar retrasos significativos o dificultades administrativas al momento de solicitar la pensión.

Cómo hacer la consulta y solicitar correcciones

La consulta de la historia laboral puede hacerse a través de los canales digitales de Colpensiones. El afiliado debe ingresar al portal oficial, registrarse o iniciar sesión y acceder al módulo correspondiente, donde es posible visualizar y descargar el detalle completo de los aportes realizados a lo largo de los años.

En caso de detectar períodos no registrados o información incorrecta, el usuario debe solicitar la corrección aportando soportes como certificados laborales, contratos, desprendibles de nómina u otros documentos que respalden la relación laboral. Este proceso también puede adelantarse de forma virtual, facilitando la gestión sin necesidad de desplazamientos.

Recomendaciones clave para evitar problemas al pensionarse

Colpensiones recomienda verificar que los datos personales estén correctamente registrados, incluyendo nombres completos, número de identificación y valores reportados. Esta validación es fundamental para evitar inconsistencias futuras durante el estudio de la pensión.

Colpensiones es la entidad encargada de administrar las pensiones en Colombia (Fuente: archivo).

La entidad también sugiere conservar los comprobantes de pago y documentos entregados por empleadores a lo largo de la trayectoria laboral. Estos soportes pueden ser determinantes en procesos de ajuste, especialmente cuando se trata de aportes antiguos. Como recordó la entidad, este trámite debe realizarse directamente por el afiliado y no debe postergarse, ya que la revisión oportuna de la historia laboral es un requisito clave para avanzar sin contratiempos hacia la pensión.