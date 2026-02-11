La facultad de embargar el dinero está contemplada en el Estatuto Tributario, el cual otorga a la DIAN la autoridad para implementar medidas cautelares en situaciones donde una deuda tributaria se encuentra firme y el contribuyente no responde a los requerimientos, notificaciones o llamados pertinentes. El Gobierno colombiano está implementando una nueva fase de control fiscal dirigida a aquellos contribuyentes que aparecen en la base de datos de deudores morosos de la DIAN. En este contexto, la autoridad tributaria tiene la capacidad de decretar embargos sobre diversos bienes, incluyendo cuentas bancarias, bienes tradicionales y fondos depositados en billeteras virtuales que son administradas por entidades reguladas, siempre dentro del marco legal del cobro coactivo. En lo que respecta a los fondos en billeteras virtuales, estas operan como depósitos electrónicos en entidades que están bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de la Economía Solidaria. Por lo tanto, los saldos en estas billeteras pueden ser embargados siguiendo las mismas normativas que se aplican a otros productos financieros que contengan recursos a nombre de un contribuyente. Con las actualizaciones periódicas de los listados de morosos tributarios, la DIAN tiende a priorizar aquellos casos que involucran deudas ejecutoriadas o contribuyentes que no han respondido a mandamientos de pago anteriores. El procedimiento comienza con la emisión de un mandamiento de pago, el cual especifica el monto adeudado y otorga un plazo para realizar el pago o presentar una defensa. En caso de no recibir respuesta, la DIAN tiene la facultad de implementar medidas cautelares. Las órdenes son comunicadas a las entidades financieras y a los operadores de billeteras virtuales, quienes están obligados a cumplir y congelar los recursos indicados. Estas medidas pueden abarcar: En este listado se encuentran tanto personas naturales como jurídicas que presentan obligaciones vencidas y firmes, entre las cuales se destacan: Asimismo, se pueden considerar contribuyentes que, a pesar de haber recibido notificaciones oficiales, no presentaron sus declaraciones, lo que resultó en liquidaciones y subsecuentes procesos de cobro. Es fundamental estar atento a las notificaciones, ya que muchos contribuyentes descubren el embargo al intentar utilizar sus productos financieros y se encuentran con saldos congelados. Se sugiere: