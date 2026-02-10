El Gobierno Nacional ha oficializado la reducción definitiva de la jornada laboral en Colombia a 42 horas por semana, medida que entrará en vigor el miércoles 15 de julio de 2026. Con este decreto, el país completa la última fase de implementación de la Ley 2101 de 2021, una normativa que redujo progresivamente las horas laborales sin afectar los salarios, prestaciones ni derechos adquiridos por los trabajadores. Según lo expuesto por el Ministerio del Trabajo, esta decisión tiene como objetivo equilibrar la vida laboral y personal, fortalecer la productividad empresarial y mejorar el bienestar físico y mental de los empleados. A partir de la fecha establecida, todas las empresas del país deberán ajustar sus horarios y turnos para cumplir con el nuevo límite legal. En 2025, la jornada laboral máxima en Colombia quedó fijada en 44 horas semanales. Esta modificación fue la penúltima reducción establecida por la Ley 2101 de 2021, que previó una disminución escalonada de seis horas a lo largo de cuatro años. El ajuste permitió que miles de trabajadores disfrutaran de dos horas menos por semana sin impacto en sus ingresos ni en sus prestaciones sociales, lo que representa un avance significativo hacia un modelo laboral más humano y competitivo. El miércoles 15 de julio de 2026 marcará el inicio de la jornada laboral de 42 horas semanales en todo el territorio nacional. A partir de esa fecha, las empresas, independientemente de su tamaño o sector, deberán ajustar sus cronogramas internos para cumplir con el nuevo límite legal. El Gobierno ha reiterado que no habrá reducción de salarios ni pérdida de beneficios, asegurando que los trabajadores conservarán las mismas condiciones económicas mientras se benefician de una mejor distribución del tiempo. La Ley 2101 de 2021 estableció una reducción gradual de la jornada laboral en Colombia, pasando de 48 horas semanales a 42 en un plazo de cuatro años. El proceso comenzó en 2023 y concluirá con la implementación del nuevo límite en julio de 2026. La normativa aclara que la hora de almuerzo no se contabiliza como parte de la jornada efectiva de trabajo y que el Ministerio del Trabajo será la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, imponiendo sanciones a las empresas que no respeten la reducción horaria. Los expertos sostienen que las naciones que adoptan jornadas laborales más breves tienden a presentar menores índices de estrés y ausentismo laboral. Entre los beneficios más relevantes de la reducción a 42 horas se encuentran la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, el aumento en la productividad y la oportunidad de dedicar más tiempo al descanso o a la familia. No obstante, los gremios empresariales señalan que existen desafíos logísticos para la reorganización de los turnos, especialmente en sectores como comercio, manufactura y servicios, donde podría ser necesario contratar más personal o implementar nuevos modelos de trabajo. A pesar de estos desafíos, el Gobierno sostiene su posición: la medida busca establecer una relación laboral más equilibrada, moderna y sostenible, en consonancia con las tendencias internacionales.