Una reconocida cadena de supermercados en Colombia se despide de su clientela. Esta marca, aunque joven, ha demostrado ser vanguardista y cerrará todas sus tiendas, decisión tomada por la multinacional que la introdujo en el país. Se refiere a Tiendas Spid, uno de los formatos innovadores que el grupo Cencosud lanzó en Colombia con el objetivo de ofrecer compras diarias de manera rápida y de calidad. Sin embargo, esta cadena no logró competir con las grandes tiendas de conveniencia como D1 o Ara. Spid operaba con un formato particular que se basaba en la agilidad y en la entrega a domicilio en menos de 30 minutos. Cencosud tiene la intención de reforzar sus otras marcas para poder competir con empresas de gran envergadura como Éxito y Olímpica. El plan de Cencosud será entonces robustecer la propuesta de valor de Jumbo, Easy y Metro como sus marcas principales de cara a los consumidores del país. También confirmaron que más del 90% de los empleados fueron reubicados en otras áreas del grupo. El grupo multinacional Cencosud confirmó que cerrarán todas las sedes de su cadena Spid. La compañía no consiguió entrar de lleno a un mercado dominado por otras tiendas como D1 o Ara. “Culmina su ciclo como parte de la evolución del modelo operativo de la compañía en el país, orientado a fortalecer la propuesta de valor de Jumbo (hipermercados), Easy (mejoramiento del hogar) y Metro (supermercados) como marcas principales de cara a los colombianos”, indicaron a Portafolio. Cencosud inauguró Spid en 2021 con el objetivo de diversificar sus formatos y competir en el sector de tiendas de conveniencia frente a D1, Ara y Oxxo. Con puntos en zonas de alta afluencia, buscaban ofrecer productos de consumo con buena atención y cercanía. Spid operaba sobre locales de Bogotá que anteriormente eran tiendas Metro Express. Ahora, apenas cuatro años después, han tomado la decisión de cerrar para concentrarse en sus marcas más consolidadas.