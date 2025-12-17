Se despiden los embargos: el Gobierno de Colombia pone un límite al dinero que los bancos pueden retener a sus clientes.

El Gobierno de Colombia y la Superintendencia Financiera definieron los criterios que retienen una parte del dinero consignado en cuentas de ahorro y billeteras digitales frente a órdenes de embargo. Las entidades bancarias están obligadas a respetar un monto de inembargabilidad que evita retener la totalidad de los saldos de las personas naturales cuando reciben una notificación judicial.

La disposición pretende asegurar la subsistencia de los titulares de las cuentas y prevenir que, ante una medida de embargo, queden sin recursos básicos para su día a día. La actualización de estos topes toma como referencia el índice anual promedio de precios para empleados divulgado por el DANE.

¿Cuánto dinero no se puede embargar de las cuentas bancarias, Nequi o Daviplata?

La Superintendencia Financiera ajustó los límites vigentes hasta el 30 de septiembre de 2026 en materia de embargos. El organismo determinó que, si el saldo de una cuenta de ahorros en entidades financieras del país es igual o inferior a $55.099.308, ese dinero no puede ser embargado.

El Gobierno colombiano confirmó la aplicación de embargos a quienes aparezcan en el listado oficial de morosos tributarios. (Imagen: Archivo).

Por ejemplo, si una persona posee $20.000.000 en su cuenta de ahorros, esos recursos no podrán ser afectados por un embargo. En cambio, si tiene $85.000.000, la entidad sí puede aplicar la medida, pero no podrá reducir el saldo por debajo de los $55.099.308.

Es clave tener en cuenta que este beneficio de inembargabilidad aplica únicamente para personas naturales; no procede en cuentas de personas jurídicas, empresas u otros sujetos distintos.

Excepciones y límites especiales

La Superintendencia precisó que existe un tope de inembargabilidad para entrega directa sin adelantar juicios de sucesión por $91.832.170. Este monto aplica a recursos depositados en cuentas de ahorro, cuentas corrientes u otros depósitos, certificados de depósito a término y cheques de gerencia, los cuales pueden entregarse directamente al cónyuge sobreviviente, compañero o compañera permanente, herederos u otros beneficiarios conforme a la norma.

Las autoridades en Colombia establecen algunos casos donde el dinero es inembargable (Fuente: archivo). Andrzej Rostek

La legislación colombiana establece que la inembargabilidad de las cuentas de ahorro no rige cuando se trata del pago de cuotas alimentarias. En estos casos, los valores depositados pueden ser embargados sin importar el saldo disponible.

¿Cómo se calcula el embargo si tengo varias cuentas?

La Superintendencia explicó que, cuando una persona tiene más de una cuenta de ahorros, para efectos del límite de inembargabilidad se suman los saldos de todas ellas. El valor que supere esa suma conjunta podrá ser objeto de una medida cautelar.

Además, el organismo aclaró que no existe una norma que restrinja la cantidad de cuentas de ahorro que pueden quedar cobijadas por un embargo, por lo que la regla de acumulación de saldos se aplica sin límite en el número de cuentas.