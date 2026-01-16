Un reconocido contador advierte sobre el punto crítico de la declaración de renta: “La DIAN está sancionando”.

En 2025, la DIAN abrió los vencimientos para la declaración de renta de personas naturales correspondiente al año gravable 2024 entre el 12 de agosto y el 24 de octubre, según los dos últimos dígitos del NIT. Con la mira puesta en 2026, la entidad ya informó que los plazos para declarar el año gravable 2025 irán entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026.

En este proceso, los contribuyentes deben reportar sus ingresos, gastos, patrimonio, deudas y demás movimientos económicos del año anterior, con el objetivo de determinar si están obligados a pagar impuesto de renta y, en caso afirmativo, cuánto. No presentar la declaración dentro de los plazos establecidos puede generar sanciones económicas.

Además, las inconsistencias en la información reportada también pueden derivar en multas por parte de la DIAN. Así lo advirtió el contador Andrés Jiménez, quien, junto con otros expertos, recomendó revisar con detalle los datos consignados para evitar errores e incongruencias en la presentación final.

Declaración de renta 2026 (año gravable 2025): ¿por qué está sancionando la DIAN?

A medida que avanza el proceso de declaración de renta, el contador Andrés Jiménez, citado por El Tiempo, recordó el año pasado a los ciudadanos: “La Dian está sancionando por presentar la declaración de renta sugerida por no revisar unos aspectos“.

Los errores que cometen los ciudadanos colombianos al presentar su declaración de renta sugerida. (Imagen: archivo).

“Los contribuyentes no están incluyendo la totalidad de su patrimonio ni la totalidad de sus ingresos: ventas de vivienda, de vehículo o ingresos no reportados que modifican la declaración. Por eso, la declaración queda incompleta”, advirtió el profesional.

¿Qué errores están cometiendo los contribuyentes?

De acuerdo con el medio citado, uno de los errores más frecuentes de los contribuyentes al presentar la declaración de renta sugerida es no reportar la totalidad de su patrimonio. En este punto se incluyen los avalúos actualizados de inmuebles, los saldos en cuentas bancarias, los CDT, los fondos de inversión y, si aplica, los activos en el exterior.

Si alguno de estos datos falta, la declaración queda incompleta y puede generar sanciones económicas por parte de la autoridad tributaria.

Otro error común es no registrar las ventas que generan renta ocasional, como vivienda o vehículo, ni tampoco los llamados “ingresos pequeños” que pasan por alto. Además, especialistas recomiendan conciliar los certificados de ingresos y retenciones con la información que trae el borrador. En caso de inconsistencias en los reportes de bancos o empleadores, si el contribuyente no realiza la corrección, la diferencia recaerá sobre él.

¿Qué multas se aplican por incongruencias?

La DIAN establece multas económicas por omisiones, presentación extemporánea e inconsistencias en las declaraciones. Además, si se detecta que la base gravable fue subdeclarada, la entidad puede imponer correcciones con intereses y sanciones adicionales. El monto de estas dependerá de cada caso en particular.

La DIAN impone sanciones económicas por omisiones, presentación extemporánea e inconsistencias en la declaración de renta. (Imagen: archivo).

¿Quiénes están obligados a declarar en 2026 (por el año gravable 2025)?

Están obligadas las personas naturales que, en 2025, hayan cumplido alguno de estos topes: