Declarar renta ante la DIAN es una obligación que aplica solo para ciertos contribuyentes en Colombia. No todas las personas naturales deben presentar esta declaración, sino únicamente quienes cumplan con una serie de condiciones relacionadas con ingresos, patrimonio, consumos y movimientos financieros durante el año anterior. Para 2026, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales actualizó los topes tomando como base la Unidad de Valor Tributario (UVT). Con base en este indicador, se definen las cifras mínimas de ingresos, compras o consignaciones que obligan a una persona a presentar su declaración de renta. Para el año gravable 2025, que se declara en 2026, deben presentar declaración de renta las personas naturales que cumplan con al menos uno de los siguientes requisitos: Estas cifras aplican con la UVT 2026 de $52.374, definida por la DIAN para los cálculos tributarios vigentes este año. La Unidad de Valor Tributario (UVT) es una medida establecida por la DIAN que permite unificar y ajustar montos tributarios. En 2026, una UVT equivale a $52.374 pesos colombianos, cifra base que utiliza la DIAN para calcular si una persona natural debe declarar renta o no. No presentar la declaración de renta, aún cumpliendo con los requisitos, puede acarrear sanciones por parte de la DIAN. Estas pueden incluir: Multas económicas por extemporaneidad.Intereses moratorios sobre el monto a pagar.Inclusión en bases de datos de evasores fiscales. Declarar renta no siempre significa pagar ya que es posible que, al hacer el cálculo, la persona no tenga impuesto a cargo. En estos casos, la declaración simplemente cumple con un deber formal, pero no implica un pago debido a que todo depende de los ingresos, deducciones, y exenciones que se puedan aplicar. La DIAN habilita cada año un servicio en su portal web para que los ciudadanos consulten si están obligados o no a declarar. También pueden consultar con un contador o revisar sus movimientos financieros durante el año gravable anterior.