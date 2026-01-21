La tasa de desempleo en Colombia cayó a niveles históricamente bajos en 2025 y se ubicó en 7,0 % en noviembre de 2025, según los datos más recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Esta cifra representa el nivel más bajo de desempleo mensual en diez años, marcando un avance importante en la recuperación del mercado laboral colombiano.

Según analistas económicos, aunque la tasa de desempleo ha disminuido marcadamente, la calidad del empleo sigue siendo un reto debido a la alta presencia de trabajos informales y contrataciones temporales que no garantizan protección social completa para los trabajadores.

Que datos arrojó el DANE sobre el desempleo en Colombia

De acuerdo con el DANE, la tasa que marcó 7,0 % en noviembre de 2025 representa uno de los niveles más bajos de desempleo en la historia reciente para un cierre de año, superando incluso algunos promedios observados en décadas anteriores.

Confirmado: el Gobierno logró el desempleo más bajo desde el 2001.

Comparado con noviembre de 2024, cuando la tasa de desempleo fue mayor, la cifra alcanzada en noviembre de 2025 muestra una disminución que refleja la recuperación gradual del empleo en el país.

Según expertos laborales, uno de los desafíos persistentes en Colombia es la informalidad laboral, que afecta a una gran parte de la fuerza laboral a pesar de la reducción de la tasa de desempleo, lo que limita el acceso a beneficios como seguridad social y estabilidad contractual.

La ocupación en Colombia por sectores de la economía y la brecha de género

El empleo en Colombia en 2025 aumentó principalmente en sectores como agricultura, servicios de alojamiento y transporte, lo que ha contribuido a la caída de la tasa de desempleo, aunque muchos de esos puestos corresponden a empleos informales o por cuenta propia.

Los sectores que más empleo generaron en julio con respecto al mismo mes de 2024 fueron los de alojamiento y servicios de comida (186.000 puestos nuevos), seguido del transporte y almacenamiento (172.000). En contraste, el sector de información y comunicaciones perdió 80.000 empleos que se suman a los 124.000 que se perdieron en junio.

En tanto, en noviembre de 2025, la brecha de género en el desempleo se redujo, aunque las mujeres aún presentan tasas más altas que los hombres, un fenómeno que destaca la necesidad de políticas específicas para fomentar la inclusión laboral femenina.